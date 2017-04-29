基隆潮境公園驚見浮屍 疑失足落海

今天下午4時許，基隆市潮境公園附近發現一具浮屍，海巡人員在巡邏時遇到民眾報案有人落海，海巡人員立即通知消防隊支援派出小艇將落海男子救上岸，發現已無生命跡象。

經警方調查，該男子是當地62歲簡姓漁民，發現其頭部有外傷，初步研判疑似是失足落海，頭部撞到礁石所致。此外，在保育區外岸上發現有簡男的摩托車及釣具，警方立即通知家屬前往認屍。

家屬到現場後難過表示，下午3時左右還有和簡男聯絡，沒想到才過不到2小時，竟然天人永隔。

八斗子分駐所表示，簡男遺體已送往殯儀館，詳細死因待由檢察官做進一步相驗調查。

(中時)