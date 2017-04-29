臨終前絕望喊心愛的家人 劉宸君最後日記：很想家

劉宸君(左)受困時，日記寫著想家的心情。(翻攝自「尼泊爾達人Ruby」臉書)

登喜馬拉雅山罹難的劉宸君死前最後一周，曾絕望大叫，極度焦慮恐懼，認為自己活不下去了，甚至在臨終前猛喊心愛的家人。男友梁聖岳說，劉宸君受困時仍繼續寫日記，上頭寫著想家的心情。

熱愛旅行的劉宸君有著好文采，她曾在臉書寫著，「如果現在要我說出，我每天醒來的目的就是要出發去一個地方、我能夠為了計畫一趟旅行整天不吃不喝找資料、我非常熱愛在外探險的所有歷程這類的話是非常不誠實的；對我而言，移動的當下基本上只有『踏在路上、單車雙輪壓過路面』這樣的狀態才是最為強烈的具體事實。」

梁聖岳接受《蘋果》專訪時說，獲救後，救援人員已把他們的帳篷、包包、炊具、衣服等物品都收走了，其中包括劉宸君的日記，劉辰君的登山背包則仍陪伴在梁聖岳的身邊。梁聖岳說：「可能以為這是我的吧。」他說，這樣可以和女友一直在一起！

(中時電子報)