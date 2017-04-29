人妻方媛爆乳自拍 孕肚整個看光光

方媛墨鏡倒影出賣孕肚。(取自東網)

51歲香港天王郭富城，上個月28日與小22歲嫩模方媛完成終身大事，有傳方媛已懷有2個月身孕，但郭富城一直沒有承認。然而方媛今(29日)婚後首度在社群網站PO照，卻疑似因曝光傳說中的孕肚，讓她火速刪照。

方媛婚後首度在社群網站PO照，戴著墨鏡的她上圍明顯激升，不過PO出沒多久隨即刪除。原因為何？原來她墨鏡倒影疑似反射出她藏很久的孕肚，才會讓她緊急刪照。

然而早前郭富城受訪被問及方媛懷孕傳聞，則坦承是雙喜臨門，但要等適當時機才會跟大家分享。

(中時電子報)