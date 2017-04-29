蔣公銅像處置該合乎「情理法」 陳師孟建議政府這3步驟

位在陽明山花鐘公園旁的蔣介石銅像近來遭砍頭，且被噴上紅漆並寫上「228元凶」、「殺人魔」字樣，引起社會爭議。(中央社資料照)

近來台灣頻發生蔣公銅像遭「斬首」事件，引發社會譁然，也挑起各派意見爭論。對此，監察委員被提名人陳師孟認為，關於蔣公銅像的最終處置，應該更合乎「情理法」，建議政府可朝3步驟進行，才能達到兼顧轉型正義的基本要求。

網站《綠色逗陣》刊登一篇由陳師孟所撰寫的文章，標題為「『蔣公銅像』的自我救贖」。陳於內容中提到，針對蔣公銅像所展開的「斬首」行動，恐怕短時間內不會停止；雖然這樣的行為符合去威權或去蔣化的民主意涵，但在意象上卻是血腥暴力，「不但無法表彰轉型正義的用心、還會產生冤冤相報的副作用，很難達到社會教育的目的。」因此，陳師孟認為，對蔣公銅像的最終處置，應該要有更合乎「情、理、法」的方式。

陳師孟進一步以美國南卡羅萊納州的一所大學為例，其校園內有一座第7任總統安德魯．傑克森 （Andrew Jackson）的騎馬雕像，過去他被認為是一位優秀的領袖，但經過歷史學家深入研究，發現傑克森曾有蓄奴、炒做地皮、對士兵濫施死刑等不光榮事蹟。不過，在校方與學生討論後，仍決定將此雕像留下，其做法則是於其底座加裝設施，讓經過的人可透過手機下載傑克森生平所作所為，讓真相攤在所有人面前。

「他山之石可以攻錯，蔣公銅像的最終結局或許可以仿傚。」陳師孟建議政府可朝3個步驟進行，首先是把公有的銅像開放私人「認養」，並只將其展示於室內或私有空間，避免社會對立情緒產生；其此，若無人認養，可交由區域性公民投票決定去留。最後，留下的銅像一律加裝由政府文化單位製作的生平解說，供人下載。

陳師孟說，「只有當銅像上『偉人』的真面目被徹底揭發，大家才會由錯誤的崇拜轉為覺醒與警惕，銅像才能恢復其應有的歷史教育功能，完成自我救贖。」他指出，而這也與轉型正義的懲罰加害者與還原真相2個基本要求相兼顧。

(中時電子報)