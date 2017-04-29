嘉南藥大與南市府攜手 為滿周歲嬰兒「做度晬」

小嬰兒蓄勢待發出發抓周，家長顯得比小孩還緊張。(曹婷婷攝)

造型很萌的小嬰兒尋覓要抓取什麼好物品好？模樣可愛。(曹婷婷攝)

嬰兒「做度晬」，意味長大可能從事什麼行業！自古以來，當嬰兒滿周歲時，大人會安排小孩隨意抓取物品，預測往後志趣的抓週儀式，不只象徵嬰兒育成孩童的生命歷程，也是家人陪伴孩兒成長的重要禮儀，別具意義，台南市社會局與嘉南藥理大學嬰幼兒保育系、台南市第三區居家托育服務中心合辦「臺南寶貝抓週趣」，只見阿公阿嬤比爸媽還在乎小寶貝抓什麼，場面有趣。

這場活動吸引50組家庭報名，活動現場擺放各有代表含意的尺、計算機、存錢筒、印章及玩具蔥蒜等物品，小娃兒奮力爬行、抓取物品，可愛萌樣嗨翻現場，新手爸媽在旁齊聲加油吶喊，雀躍又緊張期待的心情也全都寫在臉上。

主辦單位也貼心設有諮詢櫃臺，針對未來育兒成長可能遇到的問題，提供新手爸媽專業諮詢，可謂玩樂、學習一次滿足。活動結束後，也向父母詳細說明抓取到物品的意義，並獲得貼有全家福照片與親子手印的「抓週證書」，讓民眾滿載而歸。

嘉藥幼保系主任陳嘉珩說，承辦這項活動，可讓學生認識生命禮俗文化意涵；社會局長劉淑惠表示，社會局向來投入相當豐富的資源來照顧所有家庭與下一代子女，除居家托育、育嬰津貼申請等協助外，也透過嘉藥幼保系與第三區居家托育服務中心提供優質服務，並辦理多項親子或祖孫相關活動，邀集市民「相揪來七陶」。

(中時)