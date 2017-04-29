高雄六合夜市小吃 登陸北京

「高雄特色周·六合夜市在豐台」活動，昨天在北京萬豐小吃城開幕。（藍孝威攝）

「高雄特色周·六合夜市在豐台」活動，彩色粉圓吸引北京民眾的好奇心。（藍孝威攝）

「高雄特色周·六合夜市在豐台」活動，有道地的台灣肉燥飯。（藍孝威攝）

「高雄特色周·六合夜市在豐台」活動，台灣特產「柚子蔘」可潤喉止咳。（藍孝威攝）

4月29日至5月3日，由北京市台商投資服務中心、北京市豐台區商業聯合會共同舉辦的「高雄特色周，六合夜市在豐台」活動在萬豐小吃城舉辦。本次活動以「品美食、賞文化、促交流、共發展」為主題，將高雄六合夜市與北京傳統小吃結合起來，透過開展美食展售、傳統文化展演、互動交流體驗等4個部分的活動，拉近兩岸民眾距離，促進兩岸民眾深度瞭解。

此次活動在特色小吃展售區域設立了33個展位，參展單位均來自高雄市六合夜市和河邊餐飲集團，有大腸包小腸、牛軋糖、蚵仔煎、原住民烤肉、章魚小丸子、香蕉榴蓮酥、盆栽冰淇淋、海螺串、鹽酥雞、沙茶魷魚等高雄招牌特色小吃約50餘類，使北京市民在家門口就能品嘗到原汁原味的台灣小吃。

活動期間，主辦方還為民眾準備了精彩的文化交流展演，主要以戲曲、非遺文化表演等豐台區文化特色為主，節目每天在萬豐小吃城舞台循環表演；此外，在互動交流環節中設立了教學體驗活動，邀請兩岸精品特色小吃廚師現場教民眾製作小吃，使來就餐的民眾不但嘗到了美味還學到了手藝。活動還特別安排了兩岸基層社區交流展演，通過互動，促進兩岸基層民眾的感情，加深彼此的瞭解。

(中時)