台中榮服處座談 傾聽榮民眷心聲

唐介珠伯伯（中）獲表揚。（陳淑娥攝）

台中市榮民服務處29日在潭子區潭舉辦「欣欣向榮聯合座談及新住民嘉年華園遊會」，處長虞思祖表示，希望進一步瞭解榮民眷心聲，建立面對面溝通機制，達到妥善服務與照顧目標。

今天除邀請退伍軍人社團、新住民關懷協會、新住民及第二類官兵辦理座談會外，還有幸福家庭表揚活動、新住民關懷協會表演旗袍走秀及新住民第二代太鼓表演等活動，現場熱鬧滾滾，掌聲不絕於耳。

虞思祖表示，期盼藉由座談會，進一步瞭解榮民眷心聲，建立面對面的溝通機制，妥善服務與照顧，另透過「聯合座談會及新住民表揚」活動，結合社會資源，全力傾注宣導除退役袍澤及新住民權益，並利用園遊會方式吸引人氣聚集，使社會民眾及榮民眷均能了解輔導會政策，呈現輔導會及榮服處之創新與用心。

園遊會設置攤位邀集國軍人才招募中心、移民署、榮總癌篩、長照中心、產學合作大學院校、就業站、國考補習班、志工招募、防騙宣導等業務類資訊，提供參加人員就學、就業、職訓等訊息，美食特展區設有新住民異國美食料理分享區、台中市名店協會特展區、地方特色小吃，共計有30個攤位共襄盛舉。

(中時)