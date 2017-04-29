枋寮東龍宮供奉日本將軍田中綱常 曾孫女觀禮激動

屏東枋寮鄉「東龍宮」是台灣十分罕見供奉日本將軍的廟宇， 29日廟方舉辦「東龍和風藝術文化季」活動。（潘建志攝）

屏東枋寮鄉「東龍宮」是台灣十分罕見供奉日本將軍的廟宇，廟中主神為日本海軍少將田中綱常。29日廟方舉辦「東龍和風藝術文化季」，田中綱常的曾孫女，現為教授的田中祥子也到場觀禮，看到祖父已升格為神，廟方為祂舉辦活動，非常激動。

宮主石己錞說，民國71年，她夢到一個身著軍服的人，說他叫田中綱常，1842年生，很愛台灣要住在台灣，希望她幫忙蓋一座廟。她查證確有此人，官拜海軍少將，台灣割日後曾任首任澎湖列島行政廳長官，及台北縣知事。民國87年廟宇完工，取名東龍宮。

有趣的是，廟裡田中將軍竟穿著中國神明衣服，石己錞說，這是入境隨俗。另外廟中還有4名配帶神，其中一名竟是赫赫有名的日本軍神，曾任台灣總督、打過日俄戰爭的乃木希典。她說，乃木功名雖大過田中，但為其「後輩」，因此田中當時便指定要乃木當其「守護」。

今日舉辦文化季，屏東縣長潘孟安、日台交流協會高雄事務所長中郡錦藏到，及土耳其駐台貿易辦事處代表艾瑞康都到場致意。土耳其代表會到場，是因為田中綱常1890年擔任艦長時期，曾在日本和歌山縣附近海域，救了遇到船難的69名船員，因此讓土耳其人感念至今。

(中時)