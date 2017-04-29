彰化家扶 表揚自強兒童與自強母親
彰化家扶中心29日在芳苑警分局禮堂表揚彰化家扶自強兒童暨自強母親與模範寄養母親，從全縣1683戶受扶助家庭中，各選出10名自強兒童及自強母親，肯定他們在逆境中不畏逆境奮發自強的生活態度；另外，也從60戶寄養家庭中，選出2名優秀的模範寄養母親接受表揚，表彰其無私照顧寄養兒童的另類母愛奉獻。
表揚大會在中心主任王震光帶領下，引領擔任訓練師的自強母親與模範寄養母親、及擔任精靈的自強兒童一一進場揭開序幕；觀禮親子則與受表揚者接力傳球，將11顆寶貝球由觀禮親子從後方傳遞前台受表揚者，完整拼湊呈現出「無免驚，無免痛；有我陪你過」這句話，讓受表揚者感受滿滿暖流及支持力量。
員林市的黃登豐今年國一，平時放學就會趕回家幫母親做家庭代工，或者到菇場協助媽媽工作，他上台受表揚時，語帶激動、哽咽地說，媽媽遠渡重洋，獨自從越南嫁到台灣，從小看著媽媽這麼辛苦努力的工作養家，感到心疼；他曾聽過媽媽感嘆，越南親友過世時，無法及時回越南陪伴在親人身邊，成為她心中最大的遺憾。
他將此事默默記在心裡，期許自己有朝一日有能力讓媽媽常回越南探望親人，彌補其心中遺憾；媽媽聽到兒子的願望時，眼泛淚光走上台，母子兩人在台上緊緊相擁，場面溫馨令人動容。
王震光表示，獲表揚的家扶兒或媽媽，或許他們的家並不完美，卻因有這些自強兒童、自強母親及模範寄養母親而變得穩定，也因彼此在乎所愛、更用心給愛，用自己的能力以不同的形式，表現出對家人的愛；家扶就像家人，時時刻刻陪伴在這群弱勢家庭及受虐兒身邊，期待他們都能有翻轉生命的機會，揮灑出色彩繽紛的未來。
(中時)
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