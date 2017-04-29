澎湖遊艇意外擱淺 68名遊客獲救

澎湖籍天富一號遊艇昨晚擱淺進水，友船救援將船上乘客平安接駁上岸。（消防局提供）

澎湖籍天富一號遊艇滿載71人，今（29日）晚從望安鄉開往馬公，行經風櫃蛇頭山海域疑似擱淺進水，緊急通報友船趕往救援，所幸人員全數平安接駁返回馬公，10餘人輕傷送醫。

澎湖縣消防局表示，今晚9時35時接獲民眾報案，發現澎湖籍天富一號遊艇在澎南風櫃蛇頭山旁疑似觸礁擱淺進水，船上遊客68人及船員3人共71人待救，立即通報澎湖十三巡防區出動救援。

澎湖海巡隊聯繫海上巡邏勤務巡防艇2030艇、10038艇飛馳趕往風櫃海域現場，鄰近的天美遊艇、正亮156漁船也加入搶救行列，直至深夜10時30分許將71人全數救起，並協助接泊返回馬公港。

消防局動員救護車前往碼頭待命，隨即將受輕傷的10多名乘客載往衛福部立澎湖醫院醫治，所幸都無大礙。

目前擱淺的天富一號遊艇已嚴重進水半沉沒，澎湖海巡隊巡防艇仍在現場戒備中，初步勘查暫無發現有漏油情況。

(中時電子報)