四川成都重金整治無人機亂飛 檢舉獎金1萬人民幣

成都商報29日報導，4月28日起，根據成都市公安局，軍民航管理部門、機場公司、機場公安局等研判結果、在機場周邊重點區域設置了91個加強型管控網路，在每個網路內設置1個無人機監控點，並在各點位均配置專業望遠鏡，對講電台及防雨，防曬等設備及工具。群眾舉報的違法飛行線索一經查實，公安機關將按相關規定給予舉報人不低於10000元人民幣的獎勵。

(工商)