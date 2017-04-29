廣東「十三五」 將打造「5＋4」主要機場
新華社29日報導，根據最新發布的「廣東省綜合交通運輸體系發展『十三五』規畫」，廣東將重點打造「5+4」主要機場，同時將新建一批通用機場。
根據規畫，「5+4」主要機場指珠三角地區打造廣州白雲機場、深圳寶安機場、珠三角新幹線機場、珠海金灣機場、惠州平潭機場等5大機場，粵東西北打造揭陽潮汕機場、湛江機場、梅縣機場、韶關機場等4個機場。
為實現該目標，廣東將重點推進廣州白雲機場、深圳寶安機場、珠海機場和揭陽潮汕機場等的改擴建。在拆建湛江機場和梅縣機場之外，將新建珠三角新幹線機場。此外，陽江、羅定機場將升級改造為運輸機場。
規畫顯示，廣東省還將在廣州、珠海、汕頭、東莞、梅州等市新建一批通用機場，並遷建深圳南頭直升機場。
規畫目標，到2020年廣東民用運輸機場旅客吞吐能力超過1.4億人次，貨郵吞吐能力達到610萬噸。全省國際機場開通國際航線達210條以上。
(工商)
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