《通靈少女》明結局 瑤瑤「看完別罵導演」

《通靈少女》結局預告曝光，真樂CP親了。(取自通靈少女官方臉書)

瑤瑤請求大家看完結局別罵導演。(取自瑤瑤臉書)

《通靈少女》劇照。(本報系資料照)

郭書瑤（瑤瑤）主演電視劇《通靈少女》收視屢創佳績，明(30日)大結局2集連播，瑤瑤今日就在臉書先請求粉絲們幫她2件事，包括「看完結局不要罵導演」，吊足粉絲胃口。

《通靈少女》最終章預告

瑤瑤趁著《通靈少女》結局播出前，先在臉書請求幫她2件事，一是請大家看完不要罵導演陳和榆，透露導演真的很擔心會被罵，二為希望大家看完，能給家人朋友一個愛的抱抱，「想知道為什麼要大家這麼做～明天就知道啦！！」

另外，《通靈少女》官方臉書也在今晚曝光最終章預告，雅真(郭書瑤飾演)片中獻出初吻給阿樂（蔡凡熙飾演），兩人看似戀情明朗化，然而後來阿樂卻稱「我好像被拒絕了」，還被校花念文（謝翔雅飾演）告白，「真樂CP」直到最後一秒仍吊足觀眾胃口。

(中時電子報)