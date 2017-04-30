交換口水破Gay疑雲 張洛君還曾戀上「最美觀音」
45歲前「紅孩兒」成員張洛君，先前曾在迪士尼頻道擔任哥哥長達8年，一直給人正面、陽光的形象，他曾自曝單身長達13年，被外界誤以為是Gay，近日他被拍到與一女同舔霜淇淋交換口水，與嫩女友Lynn的戀情才隨之曝光，然而出道多年的他其實女人緣不算差，曾和隋棠、陳思璇傳曖昧，也認戀「最美觀音」陳若萍6年。
張洛君當年與演出《觀世音傳奇》的陳若萍交往6年，最後無疾而終，兩人分手後，2007年陳若萍與交往不到1年的男友Roy閃婚，公證結婚時陳若萍更挺著5個月身孕，超車進度超快，使張洛君第一時間深感意外，錯愕連說3次「不可能」。
得知陳若萍認了要當媽後，張洛君才接受事實，大方獻上祝福說：「恭喜她，希望她順利」，2012年張洛君被爆曖昧剛與姚元浩情逝的隋棠，兩人被拍到甜蜜牽手看電影，或許是擔心戀情曝光，兩人牽手過馬路沒多久又立刻鬆手，之後一同坐上男方車離去，但兩人都雙雙否認戀情，隋棠還用簡訊直率表示：「怎麼可能啦！」
而當時外界普遍以為張洛君曖昧隋棠有譜，全因男方先前便偏好名模類型的女孩，2004年張洛君自曝苦追名模陳思璇，期間長達4年，他透露：「我努力了兩年，最近感覺她有點心動了，所以我趕緊加強我的工作態度」，他形容女方個性和冷豔的外表不一樣，深交後才知道陳思璇既乖巧、又愛家，使他無法自拔。
然而陳思璇雖對張洛君的追求不排斥，之後被問到進展卻表示：「他是個好人，但我個性太大女人，如果我們在一起，他可能會被我欺負得很慘，我們只是朋友，況且他也沒很積極追我。」間接打槍張洛君，兩人最後不了了之。
(專題報導)
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