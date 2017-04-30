《全球星期人物》繼承其父衣缽 法總統極右派候選人瑪琳勒龐

繼承老爸衣缽、目前法國政壇當紅人物之一的瑪琳勒龐。（圖/美聯社）

將於5月9日和馬克宏（Emmanuel Macron）一決高下的國民陣線（Front national）候選人瑪琳勒龐（Marine Le Pen），無疑是本次法國大選中最受關注的人選之一，出生於近代法國政壇最爭議家庭中，其父狂妄不羈的作風，也註定了她後來的政治道路。無論第二輪決選她能否入主愛麗舍宮（Palais de l'Élysée），她精彩的故事和經歷都將是外界感興趣的焦點之一。

現年48歲的瑪琳勒龐，出生於巴黎近郊的塞納河畔納伊地區（Neuilly-sur-Seine），是國民陣線創始人尚勒龐（Jean-Marie Le Pen）的小女兒，上頭有2個姊姊。大學期間進入巴黎第二大學（Panthéon-Assas）攻讀法律系，並於1991年取得法學碩士學位，畢業後也取得律師資格，並在1998年出任國民陣線法務部門主管。在父親大力培養之下，很快地她就進入政黨執行委員會，並出任副主席一職，正式踏入政壇。在8年副手訓練後，2011年獲得67%黨代表支持，繼承父親衣缽出任黨主席。

法國國民陣線前後任主席尚勒龐（圖左）與瑪琳勒龐（圖右）父女。（圖/美聯社）

2011年法國國民陣線選出新黨主席，由創辦人尚勒龐（圖右）交棒給女兒瑪琳勒龐（圖左）。（圖/美聯社）

瑪琳勒龐順利闖入2017年法國總統二輪決選。（圖/美聯社）

成為黨主席後，她一改父親過去過於強硬且爭議的論調，加強自己女性的特色，讓政治主張更具理論且明確化，但即便如此，國際與法國主流媒體依然認為，她仍然屬於極右派的政黨色彩。在經濟上，她支持貿易保護主義，批評當前的自由貿易；對於歐盟（EU），她則是反歐盟的代表人物之一，認為對法國而言，這個聯盟不僅無益於發展，反會造成自身農漁業的沒落，長年呼籲法國應退出歐盟。對於外來移民，擁有大批穆斯林移民的法國，瑪琳勒龐和其支持者期望能有進一步的管制，以防資源被更多人所瓜分，雖然看起來很自私，但確實也反應了一部分法國人的心態。

尚勒龐過去的強硬風格和爭議言論，對瑪琳而言，是資產也是阻礙。（圖/美聯社）

瑪琳的外甥女、國民陣線的明日之星瑪麗詠勒龐。（圖/Remi JDN@維基百科）

尚勒龐雖有3名女兒，但幾乎在所有的公開場合上，都只有瑪琳在他身邊，其餘兩名女兒鮮少露面。瑪琳有過2段婚姻，1995年與一名同黨的商人法蘭克（Franck Chauffroy）結為連理，兩人育有3名子女：貞德、路易和瑪蒂德，兩人的婚姻維持了5年後因不合而分開。2年後再嫁給也是同黨的地方官員艾瑞克（Eric Lorio），維持了4年後也分開了；從2009年開始，正式公開現任男友路易（Louis Aliot），曾任國民陣線秘書長和副主席。瑪琳目前與3名子女一起生活。

瑪琳勒龐（圖左）與現任男友路易（圖右）在歐洲議會。（圖/美聯社）

瑪琳勒龐（圖右）和外甥女、未來政治新星瑪麗詠（圖左）的合照。（圖/Marion Le Pen推特）

在投入總統大選以前，瑪琳曾擔任法國地方的市議員多年，從2004年開始，轉向歐洲議會（European Parliament）發展至今。從2011年接任黨主席後，開始投入總統大選，與歐蘭德（Francois Hollande）、薩科齊（Nicolas Sarkozy）角逐大位，以17.90%得票率名列第三，未能進入第二輪決選，但成功引起國際社會的注意，在隨後的2014年歐洲議會大選中，率領國民陣線拿下24.90%選票，贏得法國區的席次。而在社會黨（Parti socialiste）籍的現任總統歐蘭德宣布不連任後，更率先投入2017年的總統大選，成功續寫父親於2002年創下的兩輪決選紀錄，有望問鼎愛麗舍宮。

France Presidential Election: Who really is Marine Le Pen?

隨著瑪琳的名氣愈來愈高，也逐漸讓她身邊的人連帶成為媒體焦點。現年27歲、瑪琳二姐的女兒瑪麗詠（Marion Maréchal-Le Pen），也藉著阿姨的高人氣、自身優異的條件和亮麗的外表，逐漸累積人氣與曝光度。年僅18歲就加入國民陣線，22歲成為法國政治上最年輕的國民議會議員，並和阿姨當年一樣，得到黨內重點栽培，成為年輕的政治局委員之一。但外界對她的崛起，卻感到無比的憂慮，強硬反同性戀、抗拒穆斯林移民和強調法國「純正」文化血統的言論，使瑪麗詠被稱為「比瑪琳勒龐更加危險的女人」。

(中時電子報)