《時來運轉》唯一搶七大戰 看好快艇驚險過關

保羅在第7戰的表現，絕對影響快艇整體狀況好壞。(美聯社資料照)

5月1日凌晨3點30分進行今年季後賽首輪唯一搶七大戰，到底快艇與爵士打到多麼緊繃？從前6戰平均勝分僅5.2分就知道，只是擁有第7戰主場優勢的快艇，晉級機會仍然較高，畢竟如今歷史紀錄與氣勢都站在他們那邊！

先從歷史紀錄來看，快艇更占絕對優勢，因為快艇過去3次打到季後賽首輪第7戰，結果全都贏球，分別在2015年5月2日擊敗馬刺、2014年5月3日力退勇士、2012年5月13日險勝灰熊，快艇真的很會打首輪第7戰。

其次是氣勢上的差距，別忘記爵士爆冷在第5戰贏球，且先取得聽牌優勢，一心想在自家主場的第6戰順利晉級，沒想到快艇偏偏不肯認輸，發揮韌性扳平雙方戰局，快艇氣勢頓時衝到最高點，更何況第7戰還回到洛杉磯進行。

最後是快艇只要擁有健康的保羅，仍然是不容小覷的強隊，有了保羅組織調度，快艇攻守節奏自然順暢，只要狄安卓喬丹、小瑞弗斯、雷迪克、克勞佛等隊友發揮正常，快艇當然贏面較高，更重要的是，保羅絕不可以失常或低迷。

爵士帥哥射手海沃德的外線火力相當驚人。(美聯社資料照)

爵士更在季後賽經驗值上，遠遠不如快艇，畢竟他們上次贏下季後賽首輪系列戰，已是2009-10年球季的事情了(當時4比2擊退金塊)，況且今年也是爵士最近5年以來首次晉級季後賽，這批年輕球員的季後賽經驗確實不夠。

不過爵士也有爆冷晉級的本錢，帥哥射手海沃德首輪場均26.3分，外線火力仍很可怕，喬治希爾的表現也很穩定，另外就是36歲老將喬強生必須扛下更多攻守責任，畢竟他與迪奧算是爵士陣容當中，季後賽經驗較好的兩人。

首役就扭傷腳踝的爵士中鋒戈貝爾，則成第7戰最大變數，因為他雖在第4戰傷癒復出，卻明顯還沒徹底痊癒，第6戰末節左踝再次扭傷，導致最後關頭無法上場，到了第7戰能打多久？恐怕沒人敢打包票。

(中時電子報)