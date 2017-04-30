脫離宮廟被當中邪 《通靈少女》原型索菲亞訴心中恐懼
郭書瑤（瑤瑤）主演《通靈少女》今晚將播出大結局，由於該劇熱播，也讓劇中女主角原型、退休靈媒索菲亞備受討論。索菲亞3年前曾在節目《新聞挖挖哇》坦言，因為看盡人生百態，想脫離宮廟過正常生活，竟然被所有人都認為她中邪了。
索菲亞透露當年想要脫離宮廟，卻反被所有的人、包括信徒認為她是遇到魔考、佛考，所以要幫助她脫離難關，「一開始的話是叫我，好，妳要脫離沒關係，但是已經十年了，妳不能這樣說走就走。」允許她不用通靈辦事，但須每天回去靜坐練功。
不過索菲亞越打坐越發現不對，因為她就是想脫離這個環境，因此過了一陣子，對方發現她沒悔改，手段也越變越硬，包括叫她跪幫她淨香，喝大悲水，還不斷有人跟她疲勞轟炸，說她被魔佔據了，叫她真心悔改，「我覺得那很恐怖，因為所有人都跟妳講妳中邪了。」
索菲亞在那段與宮廟拉扯期間，雖然沒有信仰，但她去廟之前，跟上天禱告，「難道我真的沒有選擇人生的權力嗎？我現在真的很痛苦，痛苦到想要自殺…如果今天他們叫我繼續做靈媒是對的，那我死了祢要給我一個交代」、「那如果好好工作、當一個正常人是對的話，請祢保護我免於受她們侵害」，歷經一番波折，才終於重獲自由。
當然，索菲亞也被問及「真的不去會怎樣？」她坦言會害怕，因為對方知道你住哪裡、所有背景，還被恐嚇因為她揹著天命，若沒做通靈這一行，就會有嫁不出去、生病、找不到工作等悽慘下場。
(專題報導)
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