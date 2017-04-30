72歲國寶楊麗花披龍袍 霸氣收20徒弟

楊麗花穿龍袍現身。（洪秀瑛攝）

坐龍椅接受徒弟們叩拜。（洪秀瑛攝）

徒弟們激動擁抱楊麗花。（洪秀瑛攝）

楊麗花開心笑說身體狀態維持得不錯。（洪秀瑛攝）

楊麗花與子弟兵合影。（洪秀瑛攝）

為了傳承歌仔戲文化，72歲的歌仔戲國寶楊麗花重出江湖，將製作《忠孝節義》系列電視劇，也舉辦「我是楊麗花」大型選秀活動，選秀節目擇日在台視首播。

「我是楊麗花」選秀節目29日在台視攝影棚錄製第10場總決賽，楊麗花穿著龍袍、以皇帝之姿現身，她心疼20位新人一路比賽過關斬將辛苦，讓徒弟們在台上三拜不九叩，她坐龍椅上，霸氣、英氣十足，當所有徒弟跪拜時，她不禁感動落淚，場面令人動容，從20人選出接班人？陳亞蘭跳出來大聲說：「接班人一定是我啊」。

楊麗花也預告7月將拍攝全新歌仔戲系列電視劇《忠孝節義》，笑稱將擔任校長兼撞鐘的總管角色，她現身時先問大家：「我有變老嗎？」大家都大喊：「帥！」這陣子她的身體狀況不錯，一忙就瘦下來，「穿這一件龍袍，一定要胖一點，演小生才好看」，大方透露現在61公斤，「以我的高度（164公分）差不多，太瘦皺紋就會出來，衣服也撐不起來」。

先前她被傳跟老公洪文棟離婚，接著洪文棟又有私生子官司，家事接連上新聞版面，她說：「沒有影響，我現在全新投入歌仔戲，就是這樣」，對於離婚一事則正色說「這個我不答」，希望媒體不要轉移焦點啦。

方芳說：「楊姊這輩子就嫁給歌仔戲了，楊麗花等於歌仔戲。」楊麗花在台上表示：「為了保護台灣歌仔戲，我一定要認真，來指點新秀。歌仔戲真的很迷人，從我結婚都沒放棄，讓這個傳統文化傳承下去。你們要比我更好，才是我楊麗花的成功，你們不好，就是我的失敗。」

選秀活動遍及北中南等地，歷經1個月多月9場激烈比賽，吸引數百名素人參加。陳亞蘭說，原本設定18至35歲民眾參加，但報名太踴躍便放寬年齡，年紀最小的3歲，最大的60多歲，底子好是先決條件，再看資質、上不上相及聲音，「就是歌仔戲說的『一聲應九才，無聲不用來』，至少要會唱，經過後天的訓練就可以有成就」。

楊麗花的20位子弟兵男女皆有，年紀最小14歲，最大40歲，陳亞蘭指出，「當初楊阿姨也不說誰是接班人，一直到天時地利人和才宣布是我，太早告訴這些小朋友誰是接班人，反而造成他們壓力和阻力，所以通常不會講，看他們的表現」，她自己在哪一年成為楊麗花接班人？她笑說「忘了，我也不在意」連忙解釋是「不在意這個名稱啦」。

楊麗花日後會親自教子弟兵？陳亞蘭表示，「基本功我們有優秀的唱腔導演、身段導演，『江湖一點訣』，團長常常都是給對方神來一筆，最重要的就是『那一點』」。

楊麗花覺得這次選秀辦得成功，打算明年再辦，讓陳亞蘭大喊救命，她剛考上師範大學國際時尚高階管理碩士在職專班，9月才要開課，但她和同學們的群組已經每天叫不停，十分忙碌

，讓她有點分身乏術。她也透露今年1月曾跟豬哥亮通電話，但傳出病危後只透過謝金晶問侯，不想多打擾他。

(中時)