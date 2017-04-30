和丈夫感情早有裂痕 輕生美女作家曾悲嘆：他無法使我真正幸福
26歲美女作家上吊自殺，丈夫痛哭說夫妻感情早有裂痕，作家所說的裂痕指的是？女作家曾感嘆說，身為重度精神病患的伴侶，丈夫無論如何都無法使我真正幸福。
作家和丈夫已分居1個多月，閨密在發現作家臉書透露輕生訊息時急忙來找他，他當時感到很不安，沒想到真的發生憾事。
女作家在高中時就得了重鬱症，幾個月前，她在臉書突提到「發現我最殘忍的事情就是讓他明白，身為重度精神病患的伴侶，他無論如何都無法使我真正幸福。」字裡行間訴說著和丈夫相處的裂痕。
女作家在該po文中也悲愴地指多年前遭受的傷害，深深影響著她的生活。女作家的父母日前曾發表沉痛聲明，震驚揭露女兒第一本小說書中女主角的悲慘遭遇，全是親身經歷，女兒會罹患憂鬱症的主因，就是多年前那段不堪往事造成的。
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(中時電子報)
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