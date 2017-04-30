勒龐外甥女 法政壇美女新秀瑪麗詠成「嬌點」

法國政壇新星、美女議員瑪麗詠。（圖/Marion Maréchal-Le Pen個人網站）

隨著法國二輪大選進入最終倒數計時，瑪琳勒龐（Marine Le Pen）與馬克宏（Emmanuel Macron）的拜票與催票行程也愈來愈密集，近期以來在法國諸多電視台節目和造勢場合上，都能看到一個美麗的「嬌點」，那就是瑪琳勒龐二姐的女兒、年僅27歲的瑪麗詠（Marion Maréchal-Le Pen），亮麗的外表，不僅是阿姨的最佳助選員，還是法國現代政治史上最年輕國民議會（National Assembly）議員，更讓人看不出來的是，她已經是一個孩子的母親了！

現年27歲的瑪麗詠，出生於巴黎近郊的聖日耳曼昂萊（Saint-Germain-en-Laye），是極右派政黨創始人尚勒龐（Jean-Marie Le Pen）的孫女、本屆總統大選候選人瑪琳勒龐的外甥女。父親馬雷夏（Samuel Maréchal）過去曾是國民陣線（National Front）青年運動的領袖之一，母親楊勒龐（Yann Le Pen）則是家中次女，因為父親職業的關係，讓瑪麗詠從小就對外公的政治運動耳濡目染。長大後和阿姨一樣，進入巴黎第二大學（Panthéon-Assas University）攻讀法律系，並在2012年獲得法學碩士學位。2年後與馬修·蒂高斯（Matthieu Decosse）結為夫妻，同年9月生下一女，命名為歐莉蓓，但兩人卻在2年後、於2016年宣佈離婚。

擁有亮麗外型的瑪麗詠，不僅是最年輕的國會議員，也是阿姨瑪琳勒龐最有力的助選員。（圖/Marion Maréchal-Le Pen官網）

於國民議會質詢的瑪麗詠。（圖/Marion Maréchal-Le Pen官網）

因為自幼接觸，瑪麗詠18歲就加入了國民陣線，並在大學畢業那年，被推派為沃克呂茲省（Vaucluse）第三選區的國會議員候選人，在最後第二輪投票中以42.1%的得票勝出，以22歲之齡進入國民議會，成為法國現代政治史上最年輕的國民議會議員，同年因為勝選，瑪麗詠也晉升至黨內領導決策核心的政治局委員之一。她亮麗的外型和能言善辯的口才，讓她成為逐漸成為媒體焦點，並且被國際媒體注意。

與阿姨瑪琳勒龐（圖右）合照，瑪麗詠（圖左）是她最大的支持者兼助選員。（圖/Marion Maréchal-Le Pen推特）

瑪麗詠（圖右）與外公尚勒龐（圖左）為數不多的公開合照。（圖/Marion Maréchal-Le Pen臉書專頁）

但人氣和聲望往往是雙面刃，國際媒體逐漸發現新崛起的瑪麗詠，無論在政治觀點或意識形態上，比她阿姨、瑪琳勒龐更加極端且強硬，更加接近她外公尚勒龐的理想。強硬反同性戀、抗拒穆斯林移民和強調法國「純正」文化血統的言論，都讓國際媒體冒出一身冷汗。也善於使用社群媒體的她，經常透過推特、臉書和Instagram宣傳自己的觀點，不過令人玩味的是，她竟拿美國前任阿拉斯加（Alaska）州長、共和黨保守右派裴琳（Sarah Palin），與法國傳奇英雄聖女貞德（Joan of Arc）相比較，一度引發網路論戰。

縱橫法國政壇數十年的勒龐家族，即將進入第三代傳人的時代：（從左至右）尚勒龐、瑪琳勒龐和瑪麗詠勒龐。（圖/美聯社與瑪麗詠個人官網）

Marion Maréchal Le Pen: rising star of the Front National?

作為阿姨最有力的助選員，瑪麗詠日前接受美國《華盛頓郵報》（Washington Post）專訪時，展現出強烈的信心和企圖心，她堅信阿姨能在二輪決選勝出，「從川普（Donald Trump）勝選的案例就能看出，相信民調不如相信自己！」而當被問到自己未來有無新的追尋政治目標時，瑪麗詠表示，「我沒有特定的目標，只要哪裡的民眾需要我，我就會在哪裡！」

(中時電子報)