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521就有三組！ 盤點5、6、7月接力炸台韓星

專題報導
521就有三組！ 盤點5、6、7月接力炸台韓星
2017每月都有多組韓星輪番炸台，521就有3組同天開唱。（圖／取自各售票主辦臉書）

「鬼怪大叔」孔劉出道16年，昨（29日）首度來台會粉絲，不只深情獻唱情歌、認真回答粉絲問題，還驚喜從二樓出現向粉絲道謝，最後更被大家精心製作的應援逼哭，溫暖真摯的模樣，讓粉絲更深陷於他的魅力中。而除了孔劉，《鬼怪》中的「阿使」李棟旭、「劉德華」陸星材接下來也將輪番來台和粉絲相見歡。

李棟旭原定4月初就要訪台，但後來改期至7月底，並新增了兩個較便宜的票價，吸引更多粉絲想搶見「阿使」一面，而陸星材將和所屬團BTOB二度來台開唱，他們特地準備親簽專輯想送幸運歌迷，可說誠意十足。而和BTOB同天會粉絲的還有「少女時代」太妍以及「FTISLAND」的敏煥、承炫，其中，太妍更打破台灣有史以來韓女星個人專場活動的紀錄，一連舉辦3場個唱，讓粉絲相當驚喜，而將在6月迎接出道10週年的FTISLAND，日前則公布特別計畫，鼓手崔敏煥和吉他手宋承炫2月在首爾辦完見面會後，將首度以個人身分訪台，並會準備不曾公開的演出與台粉同樂。

在韓版《步步驚心》演出八爺的姜河那，第一次來台辦見面會，就祭出超多福利，不但每人都有握手或擊掌的機會，更有被抽中和歐巴一起唱KTV或共進晚餐的可能，堪稱是來台韓星最好的福利。而被封為「熱作妖精」的金玟錫，則是在多部夯劇《太陽的後裔》、《Doctors》、《被告人》有精湛表現，日前也宣布將展開亞巡粉絲見面會，預計6月25日撲台辦見面會。

521就有三組！ 盤點5、6、7月接力炸台韓星
姜河那首次台灣見面會。（圖／取自無懼 No Fear臉書）

演出活動：Kang Ha Neul FIRST LOVE in Taipei

演出日期：2017／5／13（六）、2017／5／14（日）

演出地點：ATT SHOW BOX

演出時間：5／13 18:00 、 5／14 16:00

票　　價：NT$ VIP-4500／$3700／$2900

521就有三組！ 盤點5、6、7月接力炸台韓星
T-ARA出道8年，首次在台舉辦專場演唱會。 （圖／取自創世紀全球娛樂臉書）

演出活動：T-ARA 2017 Live in Taipei

演出日期：2017／5／13（六）

演出地點：台大體育館一樓

演出時間：19:00

票　　價：NT$ 2800／$3800／$4800

521就有三組！ 盤點5、6、7月接力炸台韓星
「少女時代」太妍首度以個人身分登台開唱。（圖／取自SMTOWN臉書、拓元售票系統）

演出活動：TAEYEON solo concert ”PERSONA”in TAIPEI

演出日期：2017／5／19（五）、2017／5／20（六）、2017／5／21（日）

演出地點：新莊體育館

演出時間：5／19（五）19:30 、 5／20（六）19:00、 5／21（日）17:00

票　　價：NT$ 4500／$3800／$2800

521就有三組！ 盤點5、6、7月接力炸台韓星
FTISLAND去年底全員來台開唱，這回敏煥、承炫2人再來台辦見面會。（圖／取自FNC Entertainment臉書）

演出活動：2017 FTISLAND Minhwan & Seunghyun– Taipei Fan meeting

演出日期：2017／5／21（日）

演出地點：ATT SHOW BOX

演出時間：18:00

票　　價：NT$ 4200／$3600／$3000／$2800

521就有三組！ 盤點5、6、7月接力炸台韓星
BTOB將於5月21日二度來台開唱。（圖／取自亞士傳媒）

演出活動：BTOB TIME CONCERT IN TAIPEI 2017

演出日期：2017／5／21（日）

演出地點：TICC台北國際會議中心

演出時間：18:00

票　　價：NT$ 4800／$3500／$2500

521就有三組！ 盤點5、6、7月接力炸台韓星
Unit Black預計6月10日來台辦Showcase。（圖／取自和樣有限公司臉書）

演出活動：BOYS24 1ST SHOWCASE TOUR IN TAIPEI：UNIT BLACK

演出日期：2017／6／10（六）

演出地點：ATT SHOW BOX

演出時間：19:00

票　　價：NT$ 3200／$2000（身障票）

521就有三組！ 盤點5、6、7月接力炸台韓星
SHINee將於6月11日來台巡演。（圖／取自超級圓頂臉書）

演出活動： SHINee CONCERT ”SHINee World V” in TAIPEI

演出日期：2017／6／11（日）

演出地點：新莊體育館

演出時間：16:00

票　　價：NT$ 5400／$4600／$3600／$2600

521就有三組！ 盤點5、6、7月接力炸台韓星
金玟錫演過許多夯劇，預計6月25日首次來台辦粉絲見面會。（圖／愛貝克斯提供）

演出活動：金玟錫粉絲見面會

演出日期：2017／6／25（日）

演出地點：尚未公布

演出時間：尚未公布

票　　價：尚未公布

521就有三組！ 盤點5、6、7月接力炸台韓星
李棟旭原定4月來台，後改期至7月底。（圖／取自寶輝娛樂臉書）

演出活動：For My Dear-2017李棟旭亞洲巡迴粉絲見面會台灣場

演出日期：2017／7／23（日）

演出地點：TICC台北國際會議中心

演出時間：19:00

票　　價：NT$ 5000／$4000／$2800／$1800

521就有三組！ 盤點5、6、7月接力炸台韓星
潔西卡今年8月迎來出道10周年，搶先在7月底來台和台粉一起慶祝。（圖／亞士傳媒提供）

演出活動：2017 Jessica Mini Concert in Taiwan

演出日期：2017／7／29（六）

演出地點：TICC台北國際會議中心

演出時間：尚未公布

票　　價：尚未公布

(專題報導)

關鍵字：韓星李棟旭太妍BTOB潔西卡姜河那SHINee
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