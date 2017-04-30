521就有三組！ 盤點5、6、7月接力炸台韓星
「鬼怪大叔」孔劉出道16年，昨（29日）首度來台會粉絲，不只深情獻唱情歌、認真回答粉絲問題，還驚喜從二樓出現向粉絲道謝，最後更被大家精心製作的應援逼哭，溫暖真摯的模樣，讓粉絲更深陷於他的魅力中。而除了孔劉，《鬼怪》中的「阿使」李棟旭、「劉德華」陸星材接下來也將輪番來台和粉絲相見歡。
李棟旭原定4月初就要訪台，但後來改期至7月底，並新增了兩個較便宜的票價，吸引更多粉絲想搶見「阿使」一面，而陸星材將和所屬團BTOB二度來台開唱，他們特地準備親簽專輯想送幸運歌迷，可說誠意十足。而和BTOB同天會粉絲的還有「少女時代」太妍以及「FTISLAND」的敏煥、承炫，其中，太妍更打破台灣有史以來韓女星個人專場活動的紀錄，一連舉辦3場個唱，讓粉絲相當驚喜，而將在6月迎接出道10週年的FTISLAND，日前則公布特別計畫，鼓手崔敏煥和吉他手宋承炫2月在首爾辦完見面會後，將首度以個人身分訪台，並會準備不曾公開的演出與台粉同樂。
在韓版《步步驚心》演出八爺的姜河那，第一次來台辦見面會，就祭出超多福利，不但每人都有握手或擊掌的機會，更有被抽中和歐巴一起唱KTV或共進晚餐的可能，堪稱是來台韓星最好的福利。而被封為「熱作妖精」的金玟錫，則是在多部夯劇《太陽的後裔》、《Doctors》、《被告人》有精湛表現，日前也宣布將展開亞巡粉絲見面會，預計6月25日撲台辦見面會。
演出活動：Kang Ha Neul FIRST LOVE in Taipei
演出日期：2017／5／13（六）、2017／5／14（日）
演出地點：ATT SHOW BOX
演出時間：5／13 18:00 、 5／14 16:00
票 價：NT$ VIP-4500／$3700／$2900
演出活動：T-ARA 2017 Live in Taipei
演出日期：2017／5／13（六）
演出地點：台大體育館一樓
演出時間：19:00
票 價：NT$ 2800／$3800／$4800
演出活動：TAEYEON solo concert ”PERSONA”in TAIPEI
演出日期：2017／5／19（五）、2017／5／20（六）、2017／5／21（日）
演出地點：新莊體育館
演出時間：5／19（五）19:30 、 5／20（六）19:00、 5／21（日）17:00
票 價：NT$ 4500／$3800／$2800
演出活動：2017 FTISLAND Minhwan & Seunghyun– Taipei Fan meeting
演出日期：2017／5／21（日）
演出地點：ATT SHOW BOX
演出時間：18:00
票 價：NT$ 4200／$3600／$3000／$2800
演出活動：BTOB TIME CONCERT IN TAIPEI 2017
演出日期：2017／5／21（日）
演出地點：TICC台北國際會議中心
演出時間：18:00
票 價：NT$ 4800／$3500／$2500
演出活動：BOYS24 1ST SHOWCASE TOUR IN TAIPEI：UNIT BLACK
演出日期：2017／6／10（六）
演出地點：ATT SHOW BOX
演出時間：19:00
票 價：NT$ 3200／$2000（身障票）
演出活動： SHINee CONCERT ”SHINee World V” in TAIPEI
演出日期：2017／6／11（日）
演出地點：新莊體育館
演出時間：16:00
票 價：NT$ 5400／$4600／$3600／$2600
演出活動：金玟錫粉絲見面會
演出日期：2017／6／25（日）
演出地點：尚未公布
演出時間：尚未公布
票 價：尚未公布
演出活動：For My Dear-2017李棟旭亞洲巡迴粉絲見面會台灣場
演出日期：2017／7／23（日）
演出地點：TICC台北國際會議中心
演出時間：19:00
票 價：NT$ 5000／$4000／$2800／$1800
演出活動：2017 Jessica Mini Concert in Taiwan
演出日期：2017／7／29（六）
演出地點：TICC台北國際會議中心
演出時間：尚未公布
票 價：尚未公布
(專題報導)
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