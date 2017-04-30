封鎖維基百科後 土耳其解雇近4千公務員

土耳其29日接連下達多項爭議性的行政命令。(資料照/美聯社)

繼封鎖維基百科後，土耳其政府再連番下達命令，不但解雇了近4000名的公務人員，更禁止電視台播放交友約會節目。

土耳其政府29日突封鎖維基百科網站，有當地媒體指出政府認為維基百科支持恐怖行動而進行封鎖，但也有網友認為是當局為了壓制維基百科上有關總統埃爾多安的批評才做出的舉動。

而就在封鎖維基百科後沒多久，土耳其又宣布了2項行政命令，除了禁止電視台播放交友約會節目外，還將3974名公務員解雇，在被解雇的人中，有超過千人在司法部任職，還有超過千人是被軍方雇用的，另外，還有將近500名國立機構的學者也被解雇。

土耳其自去年政變以來，至今一直處於緊急狀態，政府29日一連串的行政命令，讓外界認為埃爾多安在贏得全民公投後，利用被擴大的總統權力來肅清國內反對勢力。

(中時電子報)