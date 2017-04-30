封鎖維基百科後 土耳其解雇近4千公務員
繼封鎖維基百科後，土耳其政府再連番下達命令，不但解雇了近4000名的公務人員，更禁止電視台播放交友約會節目。
土耳其政府29日突封鎖維基百科網站，有當地媒體指出政府認為維基百科支持恐怖行動而進行封鎖，但也有網友認為是當局為了壓制維基百科上有關總統埃爾多安的批評才做出的舉動。
而就在封鎖維基百科後沒多久，土耳其又宣布了2項行政命令，除了禁止電視台播放交友約會節目外，還將3974名公務員解雇，在被解雇的人中，有超過千人在司法部任職，還有超過千人是被軍方雇用的，另外，還有將近500名國立機構的學者也被解雇。
土耳其自去年政變以來，至今一直處於緊急狀態，政府29日一連串的行政命令，讓外界認為埃爾多安在贏得全民公投後，利用被擴大的總統權力來肅清國內反對勢力。
(中時電子報)
關鍵字：土耳其
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。