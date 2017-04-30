「真愛台灣即刻形動」環台路跑高雄登場　逾4000人參賽

由旺旺中時媒體集團、宜蘭食品、旺旺文教基金會和超馬好手林義傑團隊合辦的2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務及社青組路跑29日清晨在高雄時代大道登場，包括不少親子共4000多人一同參與7公里路跑。澎湖和高校環台路跑共有26所高中職學生接力參與，每校6名選手須共同跑完30至40公里再交棒下一校，15天完成逾1111公里26校接力澎湖和環台壯舉。
2017「真愛臺灣即刻形動」環台路跑徵選全台26所高中職參與，每校派出6名長跑健將共同跑完30至40公里再交棒下一校，今年是第3屆舉辦，澎湖設置2站、台灣本島分段設置24站，4月18日從澎湖開場起跑，由馬公高中和澎湖海事水產職校兩校學生接力，4月23日起台灣首站從新北三重幸福水漾公園起跑，沿台灣西部一路跑到台灣最南端恆春鵝鑾鼻，再轉向台灣東部一路往北，5月6日抵達終點站台北大稻埕，26校接力完成逾1111公里的澎湖和環台路跑壯舉。
環台路跑高屏段29日清晨在高雄時代大道登場，今年首度有軍校參與，中正預校6名學生鍾晉賢、陳今永、王韋智、林宸（王晉）、徐駿騰、林柏丞清晨7點從高雄時代大道起跑，一路向南跑到屏東東港大鵬灣再接棒給海青工商繼續。
旺旺中時基金會執行長暨中視總經理胡雪珠、中國時報發行部副總杜智明、宜蘭食品副總李（上「雨」下「延」）琮、高市府副祕書長林英斌、高雄新聞局長丁允恭、體育處副處長周明鎮、和明紡織品牌經理陳璽年、中正預校體育組長黃建銘、超馬好手林義傑等人士29日共同參加在高雄時代大道舉辦的高雄站環台路跑典禮。
旺旺中時基金會執行長暨中視總經理胡雪珠表示今年環台馬拉松開放社會組報名立即秒殺，澎湖和環台接力路跑從504所學校徵選26校學生參與，今年把環台接力路跑擴展到澎湖，明年還將擴大到金門。
高市府副祕書長林英斌授帶給中正預校6名選手，象徵付予使命與世代傳承，隨即由超馬好手林義傑與中正預校6名學生一同領跑出發，緊接著是4000多人社青組7公里路跑，許多親子一同參與，從時代大道起跑，沿中華路、凱旋路、成功路、四維路、中華路再回到會場共7公里，完賽後每位參與者都領到1大包旺旺系列食品完賽禮，有小朋友領到完賽禮品後直接蹲在地上翻看有啥好料，現場還有抽獎活動。
完賽稍事休息後，緊接著歌手沈建豪、梅東生、林子娟、大賀兄弟團體、高蕾雅輪番上台演唱，旺仔人偶現身會場吸引眾人爭相與之合照，旺仔也與大家共舞同樂，中視主播林慧蓉全程擔任高雄路跑和表演活動主持人，不時有粉絲邀請她一同合影。
2017「真愛臺灣即刻形動」環台路跑詳情請洽官網查詢
http://bao-ming.com/chinatime/info.htm#/info.htm
(中時)