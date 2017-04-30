「真愛台灣即刻形動」環台路跑高雄登場　逾4000人參賽

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務及社青組路跑29日在高雄時代大道登場，包括不少親子共4000多人一同參與7公里路跑。（王錦河攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務及社青組路跑29日在高雄時代大道登場，包括不少親子共4000多人一同參與7公里路跑。（王錦河攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務及社青組路跑29日在高雄時代大道登場，包括不少親子共4000多人一同參與7公里路跑。（王錦河攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務及社青組路跑29日在高雄時代大道登場，包括不少親子共4000多人一同參與7公里路跑。（王錦河攝）

澎湖和高校環台路跑共有26所高中職學生接力參與，每校6名選手須共同跑完30至40公里再交棒下一校，15天完成逾1111公里26校接力澎湖和環台路跑。圖為中正預校6名學生（前排中）和超馬好手林義傑（前排左二）一同在高雄領跑。（王錦河攝）

中正預校6名參與環台接力路跑學生鍾晉賢（右起）、陳今永、王韋智、林宸（王晉）、徐駿騰、林柏丞出發前一同在高雄時代大道合影。（王錦河攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務及社青組路跑29日在高雄時代大道登場，包括不少親子共4000多人一同參與7公里路跑。（王錦河攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務及社青組路跑29日在高雄時代大道登場，包括不少親子共4000多人一同參與7公里路跑。（王錦河攝）

2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務及社青組路跑29日在高雄時代大道登場，包括不少親子共4000多人一同參與7公里路跑。（王錦河攝）

幾位高雄路跑參與者起跑前一同自拍合影留念。（王錦河攝）

旺仔人偶（中）現身高雄路跑會場與大家同樂，吸引眾人趨前圍觀。（王錦河攝）

高雄路跑完賽後，每位參與者都領到1大包旺旺系列食品。（王錦河攝）

高雄路跑完賽後，每位參與者都領到1大包旺旺系列食品。（王錦河攝）

1位小妹妹在高雄路跑現場旁嘗試拋球進洞拿獎品遊戲。（王錦河攝）

幾位高雄路跑參與者起跑前一同合影留念。（王錦河攝）

1位女子將參賽紀念衣背面裁剪編織成創意服飾，格外吸睛。（王錦河攝）

起跑前幾位參與高雄路跑者一同合影留念。（王錦河攝）

旺仔人偶現身高雄路跑會場與大家同樂，吸引許多民眾圍觀合影。（王錦河攝）

起跑前兩位參與高雄路跑者相互擁抱。（王錦河攝）

中正預校6名參與環台接力路跑學生鍾晉賢（右起）、林柏丞、陳今永、林宸（王晉）、徐駿騰、王韋智出發前由高市府副秘書長林英斌（前排右三）授帶給學生代表林宸（王晉）。（王錦河攝）

中正預校6名參與環台接力路跑學生鍾晉賢（前排右起）、林柏丞、陳今永、徐駿騰、王韋智、林宸（王晉）、和明紡織品牌經理陳璽年（後排左起）、超馬好手林義傑、宜蘭食品副總李（上「雨」下「延」）琮、旺旺中時基金會執行長暨中視總經理胡雪珠、高市府副秘書長林英斌、高雄新聞局長丁允恭、高雄體育處副處長周明鎮、中時發行部副總杜智明、中正預校體育組長黃建銘等人士29日一同在高雄時代大道路跑現場合影。（王錦河攝）

旺旺中時基金會執行長暨中視總經理胡雪珠（中）29日在高雄路跑現場表示今年把環台接力路跑擴展到澎湖，明年還將擴大到金門。（王錦河攝）

高雄路跑完賽後，每位參與者都領到1大包旺旺系列食品。（王錦河攝）

高雄路跑完賽後，每位參與者都領到1大包旺旺系列食品。（王錦河攝）

高雄路跑完賽後參與者聚集觀看公布的抽獎號碼是否中籤。（王錦河攝）

高雄路跑完賽後每位參與者都領到1大包旺旺系列食品，1位小弟弟直接蹲在地上翻看袋內有啥好料。（王錦河攝）

高雄路跑完賽後，歌手沈建豪台上演唱時台下熟齡粉絲們頻頻叫好。（王錦河攝）

歌手梅東生（中）邀請中時發行部副總杜智明（左）、宜蘭食品副總李（上「雨」下「延」）琮（右）上台共舞，笑料不斷。（王錦河攝）

台上歌唱演出笑料不斷逗得台下民眾笑開懷。（王錦河攝）

中時發行部副總杜智明（右）親自抽獎，中視主播林慧蓉（左）擔任高雄路跑活動主持人。（王錦河攝）

中時發行部副總杜智明（左）在高雄路跑現場抽獎並頒獎給1對母女。（王錦河攝）

歌手林子娟台上演唱時吸引台下兩位小妹妹仰望。（王錦河攝）

歌手林子娟台上演唱時贈送台下民眾贈品，吸引眾人伸長手臂爭相拿取。（王錦河攝）

台上勁歌熱舞吸引台下親子一同觀賞。（王錦河攝）

歌手林子娟台上演唱時吸引台下民眾觀賞。（王錦河攝）

歌手林子娟台上演唱時吸引台下幾位小朋友靠在舞台邊觀賞。（王錦河攝）

中時發行部南部管理中心主任方基全（左）在高雄路跑現場推廣並教導民眾免費下載中時「翻爆」APP。（王錦河攝）

歌手林子娟（中）和粉絲們圍聚高雄路跑後台合影。（王錦河攝）

歌手大賀兄弟團體台上演唱時吸引台下民眾觀賞。（王錦河攝）

旺仔人偶（中）現身高雄路跑會場與大家共舞同樂。（王錦河攝）

旺仔人偶（中）現身高雄路跑會場與大家共舞同樂，主持人中視主播林慧蓉（中偏右）也一同參與。（王錦河攝）

中視主播林慧蓉（中）29日擔任高雄路跑活動主持人。（王錦河攝）

2017「真愛台灣即刻形動」高雄路跑暨演出結束後，旺旺中時集團工作人員在舞台上一同合影。（王錦河攝）

由旺旺中時媒體集團、宜蘭食品、旺旺文教基金會和超馬好手林義傑團隊合辦的2017「真愛台灣即刻形動」全國高校環台任務及社青組路跑29日清晨在高雄時代大道登場，包括不少親子共4000多人一同參與7公里路跑。澎湖和高校環台路跑共有26所高中職學生接力參與，每校6名選手須共同跑完30至40公里再交棒下一校，15天完成逾1111公里26校接力澎湖和環台壯舉。

2017「真愛臺灣即刻形動」環台路跑徵選全台26所高中職參與，每校派出6名長跑健將共同跑完30至40公里再交棒下一校，今年是第3屆舉辦，澎湖設置2站、台灣本島分段設置24站，4月18日從澎湖開場起跑，由馬公高中和澎湖海事水產職校兩校學生接力，4月23日起台灣首站從新北三重幸福水漾公園起跑，沿台灣西部一路跑到台灣最南端恆春鵝鑾鼻，再轉向台灣東部一路往北，5月6日抵達終點站台北大稻埕，26校接力完成逾1111公里的澎湖和環台路跑壯舉。

環台路跑高屏段29日清晨在高雄時代大道登場，今年首度有軍校參與，中正預校6名學生鍾晉賢、陳今永、王韋智、林宸（王晉）、徐駿騰、林柏丞清晨7點從高雄時代大道起跑，一路向南跑到屏東東港大鵬灣再接棒給海青工商繼續。

旺旺中時基金會執行長暨中視總經理胡雪珠、中國時報發行部副總杜智明、宜蘭食品副總李（上「雨」下「延」）琮、高市府副祕書長林英斌、高雄新聞局長丁允恭、體育處副處長周明鎮、和明紡織品牌經理陳璽年、中正預校體育組長黃建銘、超馬好手林義傑等人士29日共同參加在高雄時代大道舉辦的高雄站環台路跑典禮。

旺旺中時基金會執行長暨中視總經理胡雪珠表示今年環台馬拉松開放社會組報名立即秒殺，澎湖和環台接力路跑從504所學校徵選26校學生參與，今年把環台接力路跑擴展到澎湖，明年還將擴大到金門。

高市府副祕書長林英斌授帶給中正預校6名選手，象徵付予使命與世代傳承，隨即由超馬好手林義傑與中正預校6名學生一同領跑出發，緊接著是4000多人社青組7公里路跑，許多親子一同參與，從時代大道起跑，沿中華路、凱旋路、成功路、四維路、中華路再回到會場共7公里，完賽後每位參與者都領到1大包旺旺系列食品完賽禮，有小朋友領到完賽禮品後直接蹲在地上翻看有啥好料，現場還有抽獎活動。

完賽稍事休息後，緊接著歌手沈建豪、梅東生、林子娟、大賀兄弟團體、高蕾雅輪番上台演唱，旺仔人偶現身會場吸引眾人爭相與之合照，旺仔也與大家共舞同樂，中視主播林慧蓉全程擔任高雄路跑和表演活動主持人，不時有粉絲邀請她一同合影。

2017「真愛臺灣即刻形動」環台路跑詳情請洽官網查詢

http://bao-ming.com/chinatime/info.htm#/info.htm

(中時)