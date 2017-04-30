今各地晴朗 高溫重回31度 日夜溫差達10度以上

今天氣晴朗適合出遊。(賴佑維攝)

今天氣和昨天類似，除了花東雲稍多外各地天氣晴朗，白天西半部高溫將重回30、31度，東半部約27、28度，不過日夜溫差仍大，差距達10度以上，早出晚歸的民眾可多帶件外套。

根據中央氣象局資料顯示，明天至週四各地為多雲到晴的天氣，白天都較為悶熱，中午過後各地山區將有局部陣雨出現，降雨也可能擴及到北部、東北部靠近山區的平地；週二中部以北及東半部除了午後易有陣雨外，其他時間也偶有短暫雨發生的機率。

到了週五、週六，另一波鋒面通過並伴隨東北風南下，天氣由北而南陸續轉雨，北台灣溫度也會轉涼，下週六隨著水氣逐漸通過，降雨又會緩和下來。

空氣品質方面，今西半部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。

(中時電子報)