4月30日各報頭版要聞

各報頭版要聞

不一樣的國民黨主席在哪？

國民黨舉行首場主席政見發表，詹啟賢說得好，「不一樣的黨主席，才能讓國民黨不一樣」。黨不該被意識形態、地方派系綁住，問題是，怕選票流失，國民黨碰到意識形態就退縮；為多幾張選票，國民黨數十年來仰賴地方派系。2018也好、2020也罷，奪回政權不就是比誰的選票多嘛？所謂的中道、黨魂、黨德，充其量就是選票的包裝，「不一樣的黨主席」在哪裡？

卡爾文森號進駐日本海

日本海上自衛隊29日透露，美國海軍核子動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）和海上自衛隊的護衛艦於當天上午至下午，從長崎縣海域對馬海峽進入日本海舉行了聯合訓練。接著卡爾文森號便進駐朝鮮半島東部海域，並於當天晚上六時與南韓海軍展開聯合軍演。

川普：北韓搗彈壞透 對習不敬

北韓29日清晨5點半左右，從內陸平安南道北倉地區向東北方向發射1枚彈道飛彈，飛彈飛行數分鐘後在高空爆炸。美官員稱，北韓發射的可能是中程飛彈KN-17。美國總統川普推文稱，「北韓膽敢對中國國家主席習近平不敬，真是壞透了！」

梁聖岳：不會當劫難 這叫生命的轉折

你們真的好勇敢！赴喜馬拉雅山健行受困的梁聖岳和劉宸君，在等候救援期間，他倆展現超齡意志力，21歲的梁聖岳撐過飢寒無助的47天，18歲的劉宸君雖不幸殞命，但兩人看淡生死，困頓中約定要順其自然活下去，梁獲救後表示自己依約從未落淚，他把女友的登山背包放在病床前，「表示我們一直在一起！」前晚，梁聖岳的父親趕到尼泊爾加德滿都的醫院，父子相見恍如隔世，堅強的梁聖岳終於流下男兒淚，但他說：「我不會當劫難，這叫做生命的一個轉折！」

郭台銘 24小時內二訪白宮

鴻海集團董事長郭台銘率心腹大將24小時內2度拜會白宮，郭台銘說：「我們計劃在美國進行一些投資，規劃方案涵蓋資本密集型、技術性勞工密集型和高科技投資。」他並表示，預計在今年夏天、也許就在幾周後，由白宮對外宣布。

北韓又射飛彈 未出國境就爆

北韓無視國際壓力，昨又試射1枚疑似中程飛彈，升空不久爆炸，是本月第3次試射失敗。試射選在聯合國安理會集會前1小時，顯然蔑視國際社會強硬制裁其核計劃野心，甚至驚動日本東京地鐵首度暫停運作。為牽制北韓，美海軍「卡爾文森號」航空母艦打擊群，昨抵達朝鮮半島東部海域，參與美韓聯合軍演。

國民黨主席選舉 6人政見會變成3打1

國民黨主席選舉電視政見會昨天登場，六名候選人首度正面對決。各候選人對黨務革新、兩岸路線及後續選戰布局等議題均有觸及；另外，六人也不約而同將矛頭指向執政黨，砲轟蔡政府施政無方，呼籲唯有讓國民黨團結再起，中華民國未來才有希望。

鴻海「美國製造」 大約在夏天

鴻海集團董事長郭台銘廿四小時內二度造訪美國白宮，並攜高階主管隨行，響應「美國製造」投資幾成定局。路透報導，郭台銘廿八日再度前往美國白宮，他離開時向媒體表示，鴻海計畫在美國進行資本密集、技術勞動密集及高科技投資。

姊姊15歲 被迫嫁酗酒丈夫

全球每年有超過10億兒童遭遇童工、童婚、人口販運等各種形式的暴力；許多台灣孩子在貧窮及高風險的家庭環境恐懼成長。台灣世界展望會發起「終止兒童受暴，你我挺身做到」行動，今邀來自孟加拉、柬埔寨、羅馬尼亞、波士尼亞、馬拉威等12名資助童代表分享生活中面臨的不同暴力威脅。

來自馬拉威的安帝卡羅現年11歲，哥哥、姊姊因為家中經濟狀況無法繼續念書。與安帝卡羅感情很好的姊姊15歲出嫁，安帝卡羅說，她年紀這麼輕就要負擔家計去捕魚，還要煮飯、洗衣服或打水等粗重工作，「我真的很為她難過。」

總統：前瞻建設 平衡城鄉

地方爭取區域平衡上的重要訴求。嘉義縣長張花冠昨天藉由總統蔡英文下鄉參訪機會，再度提出鐵路高架化工程往北往南延伸至民雄與水上，蔡總統除強調「讓台灣區域發展更平衡」，也當場允諾由中央編列經費，先進行綜合規劃。

軍人年改案 延520後送立院

總統府年金改革委員會原本爭取四月底前將軍人年改草案由行政院送到立法院審議，據悉，因立院審查公教人員年改草案本週起才要進入逐條審查，高層評估立院五月中旬前排不出時間審查軍人年改版本，軍人年改草案送到立院時程將受到延後，預計在五二○後送出，但府院仍將爭取本會期加開臨時會也要完成軍公教勞等所有年改法案。

美301報告 中國續列優先觀察名單

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）公布今年度有關智慧財產權保護和執法的「特別三○一報告」，台灣連續九年未被列入觀察名單，中國則續列「優先觀察名單」之首，並受「三○六條款」監督，形同被下通牒，若不符合相關要求，將遭制裁。ＵＳＴＲ並嚴厲譴責，中國侵權行為普遍，包括竊取商業機密及網路盜版仿冒猖獗，強制外國公司技術轉移等議題也值得關注。

(中時電子報)