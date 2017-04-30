古巴一架軍機失事 8人遇難

ＡＮ－２６飛機。(圖/avia.pro網)

古巴一架軍用飛機29日在該國西部失事，機上8人遇難。

古巴軍方當天發表聲明說，失事軍機是一架安東諾夫ＡＮ－２６飛機，這架飛機當地時間29日早晨6時38分從哈瓦那城外的普拉亞巴拉科阿起飛，隨後在西部阿特米薩省的一座山上墜毀。

聲明說，機上包括機組成員在內的8名軍人遇難。古巴軍方正對墜機事件展開調查。

(中時電子報)