別叫貧僧！泰國和尚飆跑車撞樹
4月25日，泰國31歲的和尚Thapanat Chaiyasut駕駛日產跑車失控撞樹，車禍導致這名和尚一隻手臂骨折，車上另一名19歲的乘客當場昏迷，兩人送醫治療，跑車也報廢了。該新聞引發人們問道：「僧人不都是貧僧嗎？」，為何開起跑車飆速闖禍了。
泰國警方表示，這名和尚是借用友人跑車試駕，可能高速時失控導致撞樹意外。所幸，這名和尚闖禍後未被逮捕究責。
網友指出，部份和尚在信眾供奉下已屬於高消費群體，車展上常見到大師們逛展選車的身影。某次上海車展出現兩位僧人，在愛快羅密歐跑車展台前駐足，不過看了眼內裝後立馬就走了。網友譏諷可能是愛快羅密歐的內裝設計太沒有佛緣了，引不起大師的興趣。
(中時電子報)
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