古巴軍機演習撞山 8軍人罹難

該架軍機在古巴西部的比那爾德里奧省（Pinar del Rio）從雷達上消失。（圖摘自東網）

一架古巴軍機於週六（29日）上午在西部山區墜毀，造成機上8名軍事人員全數罹難。

據《東網》報導，古巴軍方表示，該架飛機是俄羅斯製的AN-26運輸機，29日早上六時38分從首都哈瓦那（Havana）郊外機場起飛，不久後墜毀在約55公里外的山區，機上8人全數罹難。據傳這架飛機所屬的航空公司Aerogaviota，是由古巴軍方為政府提供相關服務。

外媒指出，該架軍機是在軍事演習中出事，目前現場已被封鎖，古巴軍方已著手調查失事原因。

(中時電子報)