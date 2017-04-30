莎拉波娃復出首敗 恐無緣法網

莎拉波娃苦戰3盤後遭逆轉，吞下復出首敗。(美聯社)

殺進斯圖加特女網準決賽的莎拉波娃，30日面對比她年輕7歲又一直吐槽她的法國女將茉蘭登諾維琪，雙方打來棋逢敵手，苦鬥了2小時38分鐘，最後茉蘭登諾維琪以3-6、7-5、6-4逆轉勝，賞給莎娃禁賽復出後的首敗。

「我有點失望沒能在第2盤收拾她，讓她有機會反撲。」15個月沒比賽的莎拉波娃說：「整體來說我很滿意，我的球技回復到比我預期還要好的程度。」她也認為自己的體能已經調整得很好。

賽前忿忿不平、挖苦莎娃享有特權的茉蘭登諾維琪，在打贏比賽之後就沒有那麼生氣了，她反而還稱讚莎娃打得不錯。其實若不是茉蘭登諾維琪的發球一塌糊塗(11次雙發失誤)，她也不會差點被莎娃擊敗。

不過茉蘭登諾維琪說得沒錯，莎娃確實很受歡迎，她已經獲得了接下來的馬德里與羅馬公開賽的外卡。但是以莎娃目前的單打排名(200名以外)將無法參加法網，除非法網願意在下個月發給她外卡。

(中時電子報)