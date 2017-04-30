憶8歲恐懼陰影 唐綺陽「想把子宮割掉」
26歲才女作家因走不出遭誘姦陰影輕生，引起外界譁然，星座專家唐綺陽也有感而發，透露童年時期險遇恐懼的事，導致她青春期在黯淡中度過，「能平安活過三十歲的你我，都值得慶幸與嘉獎」。
唐綺陽看了才女作家的故事，讓她憶起8歲時，她在老家的小巷子裡，有個約國中生年紀的大哥哥招手要她過去，平時大膽的她，那時本能想退後，因為覺得「很怪、很緊張」，她趕緊逃開，所幸男子也沒追出來，不過仍在她心裡留下陰影。
多年後她回想自己青春期的「異常」，包括束胸、打扮中性、行為粗魯像男人婆，還一直「想把子宮割掉」，可能都是那段經歷帶來的恐懼，「我不想當引人犯罪誘因，最簡單的方法就是讓自己『不具市場性』」。
她感嘆人是安全，但青春期也在黯淡中度過，她認為這種事情發生的數量遠比我們以為的多，「所以，能平安活過三十歲的你我，或不平安但能強壯活下來的你我，都值得慶幸與嘉獎，我們是偉大的倖存者，該好好敬自己一下」。
(中時電子報)
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