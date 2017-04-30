NBA》看不起林書豪？美媒本季排名僅225名

林書豪總在美國媒體的各種排名當中不被看好，就算數據呈現出來的不是如此也一樣。(美聯社資料照)

林書豪本季表現真有這麼差嗎？《HOOPSHYPE》30日公布本季例行賽球員表現排名，前3名毫無意外分別是韋斯布魯克、哈登與詹姆斯，令人有點訝異的是，豪哥在這個排名榜當中，竟然只在225名，甚至在籃網全隊也僅第6！

這個排行榜是由《HOOPSHYPE》記者洪卡沙洛排出，但他並未清楚說明真正排序方式，未免給人相當主觀印象，他也給每名球員簡單評價，給林書豪的是，「本季只打36場，當他健康時表現還可以，場均14.5分、5.1助攻。」

可是林書豪所呈現的個人數據，在籃網只比排名第41的布魯克羅培茲差，整體貢獻度卻應該在籃網名列前矛才對，沒想到他竟然排名還輸給荷利斯傑佛生(138)、利佛特(184)、吉爾派崔克(186)與崔佛布克(198)等籃網隊友。

代表這個排行榜不看數據，也不管貢獻度，洪卡沙洛只用個人觀點或印象做出排名，像是第221的小牛後衛費瑞爾，場均11.3分、4.3助攻明顯輸給林書豪，卻因他遭籃網釋出，卻在小牛發光發熱的「灰姑娘」表現獲取不少印象分數。

其實不光是《HOOPSHYPE》的排名，林書豪向來在大部分美媒的各種排名當中，都是不被看好的對象，或許這也早就成為豪哥繼續成長或進化的動力之一，否則5年前怎麼可能創造「林來瘋」傳奇，這種排行榜看看就算了吧！

(中時電子報)