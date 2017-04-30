上綜藝節目收穫？ 周杰倫妙答：豐富酬勞
天王周杰倫（周董）近年登上大陸綜藝節目，擔任歌唱導師與綜合節目嘉賓，周董表現相當活躍，近日網路上就流傳一段他錄《最強大腦》影片，當被主持人提問「覺得節目給到你什麼」時，周董竟說：「豐富酬勞」，笑翻在場觀眾和網友。
大陸綜藝節目《最強大腦》開播至今，已到第四季，周杰倫自開播就登上節目，在節目中表現活躍。當主持人提到周董已是連續第4季來到節目舞台，並誇他是很有心的人，當主持人問他：「你覺得我們節目給到你什麼？」周董先說「給到我什麼？給到我蠻多東西的阿！」主持人再追問「比如說？」周杰倫則妙答「就比如說豐富的酬勞」，後來並表示是開玩笑的。
周董談話幽默、反應快，越來越懂得綜藝梗，他與主持人談到人機大戰時，表示人要戰勝機器，主持人信誓旦旦說：「一定是這樣」，周杰倫則回「不一定啊」，逗趣對話笑翻全場。
(中時電子報)
關鍵字：周杰倫、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。