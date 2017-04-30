上綜藝節目收穫？ 周杰倫妙答：豐富酬勞

被追問到登上綜藝節目的收穫是什麼，周杰倫妙答「就比如說豐富的酬勞」。（圖／取材自約聘網田云微博）

天王周杰倫（周董）近年登上大陸綜藝節目，擔任歌唱導師與綜合節目嘉賓，周董表現相當活躍，近日網路上就流傳一段他錄《最強大腦》影片，當被主持人提問「覺得節目給到你什麼」時，周董竟說：「豐富酬勞」，笑翻在場觀眾和網友。

周杰倫近年常登上大陸綜藝節目，擔任歌唱導師與綜合節目嘉賓，表現相當活躍。（圖／本報系資料照片）

大陸綜藝節目《最強大腦》開播至今，已到第四季，周杰倫自開播就登上節目，在節目中表現活躍。當主持人提到周董已是連續第4季來到節目舞台，並誇他是很有心的人，當主持人問他：「你覺得我們節目給到你什麼？」周董先說「給到我什麼？給到我蠻多東西的阿！」主持人再追問「比如說？」周杰倫則妙答「就比如說豐富的酬勞」，後來並表示是開玩笑的。

周董談話幽默、反應快，越來越懂得綜藝梗，他與主持人談到人機大戰時，表示人要戰勝機器，主持人信誓旦旦說：「一定是這樣」，周杰倫則回「不一定啊」，逗趣對話笑翻全場。

(中時電子報)