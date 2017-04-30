吳德榮：週二鋒面來 陣雨機率高

今(30日)晨5時紅外線衛星雲圖顯示，各地天氣晴朗。 (圖/中央氣象局)

今天台灣各地晴朗穩定，白天溫暖、早晚偏涼。氣象專家吳德榮表示，週二將有鋒面在台灣附近醞釀，水氣增多，不穩定度提高，局部性短暫陣雨的機率高。

吳德榮表示，週三（5月3日）、週四（5月4日）西半部多雲時晴、午後山區及東半部有局部性短暫陣雨；週二至週四天氣偏暖，西半部白天高溫30度以上，水氣多、感覺會有點悶，金馬則容易起霧。週五(5日)鋒面影響，有局部性短暫陣雨或雷雨，但鋒面後冷空氣微弱，稍轉涼而已；週六(6日)鋒面南移減弱、仍有局部短暫陣雨，天氣逐漸好轉，氣溫回升。下週日(7日)西半部多雲時晴、溫暖微熱，東半部及午後山區有局部性短暫陣雨。

(中時電子報)