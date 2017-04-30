胡歌舊愛成三高女神 流利英文登熱搜
大陸女星江疏影因演出趙薇執導的《致我們終將逝去的青春》闖出名號，之後與胡歌爆戀情又分手，讓她聲名大噪，近日在真人秀《花兒與少年3》中，意外展現流利英文和高超辦事能力，讓她登上微博熱搜榜，成為新一代女神。
江疏影從上海戲劇學院畢業後，沒有直接進演藝圈，反而是到英國攻讀傳媒經濟學碩士學位，她說：「其實表演也沒有必要多學，大學四年夠了，生活經驗的累積比較重要，學傳媒經濟學可換個領域和角度，去看影視這個行業。」
而後她演出趙薇執導的《致我們終將逝去的青春》，成功將善解人意的癡情女二完美呈現，讓她獲得多項大獎，又在《好先生》中飾演傲嬌大小姐，反差強烈角色，演技大爆發，獲得觀眾認可。
這次在真人秀《花兒與少年3》中，一到機場她就用流利的英文和機場人員交談，替成員租到巴士，又指揮大家放行李、收推車等，被誇讚不僅外語能力好，決策能力也強，讓觀眾看到她的另一面，雖然外表高冷但性格超好，正如她在《花少3》的發布會上，自稱是高智商、高情商、高顏值的三高女神，一點也不為過，網友還打趣要她和胡歌復合。
(專題報導)
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