NBA》大利多！杜蘭特宣告徹底痊癒

隨著杜蘭特宣告徹底痊癒，勇士總教練科爾(右)還不知道什麼時候才可回來。(美聯社資料照)

多虧勇士在季後賽首輪橫掃拓荒者出局，先前扭傷左小腿的勇士明星前鋒杜蘭特，得以獲取更多恢復時間，他在30日宣告自己徹底痊癒，「我的膝蓋與小腿狀況都很好，也持續訓練中，我已經全好了，更期待下一輪的較量。」

杜蘭特季末讓勇士高層狂冒冷汗，先於3月1日撞傷左膝，休兵19場才告復出，沒想到季後賽首役又拉傷左小腿，幸好這次他僅缺席2場，第4戰順利回到場上拚戰，卻有上場時間限制，其實他原本想打更多時間的。

「我們首輪表現很棒，只用4場就橫掃拓荒者出局，」杜蘭特說，「我在第4戰復出打了20分鐘，雖然我希望打更久一點，但他們說我有上場時間限制，反正能打20分鐘總比沒打好，很開心可以回到我熱愛的球場上面。」

勇士下一輪對手還沒出線，要等快艇與爵士在5月1日第7戰分出勝負，才能確定到底勇士5月3日的西區準決賽首役對手是誰，不過勇士已獲長達8天的休息時間，也讓他們的傷兵問題逐漸解決。

除了杜蘭特，踝傷缺席首輪的勇士替補前鋒麥特巴恩斯，也可望在次輪上場，同樣首輪沒打的李文斯頓，目前手傷逐漸痊癒，且開始投入訓練，代表他的復出時間不遠了，現在就等勇士總教練科爾能否回歸。

科爾因為背傷老問題，復出時間仍屬未知數，看來西區準決賽期間，勇士仍由首席助教麥克布朗繼續領軍的機會很高。

(中時電子報)