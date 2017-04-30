新一代省球王子 江少慶7局僅用73球拿勝投

江少慶今在高階1A先發，主投7局僅用73球。(資料照 林勝發攝)

印地安人高階1A(林區堡山貓)投手江少慶，今迎戰芝加哥小熊高階1A(麥爾托海灘鵜鶘)，此役江少慶繼續維持開季手感，主投7局僅失3分，加上隊友火力大放送，終場以10比3大勝對手，江少慶拿下本季第三勝。

江少慶開季除了第一場先發未投滿6局外，接下來連兩場都繳出7局優質先發表現，此役繼續保持，也成為新一代省球王子，主投7局僅用73球，有52顆好球，投出4次三振，被擊出6支安打僅失3分，連三戰先發達到7局。

此役也靠著隊友火力全場敲出14支安打，狂攻10分，終場以10比3擊敗對手，江少慶拿下先發三連勝，開季至今自責分率1.71。

(中時電子報)