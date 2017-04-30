林子偉棒子火燙 近4戰敲3轟
效力紅襪2A(波特蘭海狗)的林子偉，今球隊與費城費城人2A(利丁格鬥菲爾斯)，林子偉展現近況火燙手感，轟出本季第3轟，連兩戰開轟，也是近4戰的第三發全壘打，可惜球隊以5比6輸球。
林子偉近期矲脫開季打擊低潮，此役賽前已經連8戰敲出安打，近4戰14打數擊出9支安打，還包含兩發全壘打，展現出火熱手感，打擊率更來到3成49。
此役首打席雖擊出外野高飛球出局，但第4局第二打席，林子偉隨即調整一棒轟出全壘打大牆外，為球隊灌進兩分，一度逆轉戰局，可惜牛棚守成不力，球隊最終還是輸球收場；林子偉單場4打數1安打，打下２分打點，連9戰擊出安打，打擊率來到3成40。
(中時電子報)
關鍵字：林子偉
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