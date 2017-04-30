上任百日缺功績 川普怪美國憲法

美國總統川普到賓夕法尼亞州參加慶祝上任百日的集會。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)今上任屆滿100日，但他仍未能夠兌現許多他選前承諾，川普在接受福斯新聞網(Fox News)專訪時，將這個缺失怪罪在美國的憲法體制上，表示這對美國「非常糟」。

據英國《衛報》(Guardian)報導，川普在就福斯新聞網針對百日政績的訪談中表示，他認為美國憲法的權力制衡原則(checks and balances)影響了美國政府治理的能力，他說這是個「非常粗糙的系統。這是個古老的系統....這對國家來說真的是個糟糕的東西。」他也表示對國會中的共和黨員感到相當「失望」，儘管他和這些議員「關係良好」。

他也提醒民眾5月1日是美國的忠誠節(Loyalty Day)，這個美國節日來自冷戰時期，當時是為了要抵制社會主義者和工會勞工。

川普也因這百日的里程碑，宣布將接下來7天訂定為國家特許學校週(National Charter Schools Week)和小型企業周(Small Business Week)。5月被訂定國家健身和運動月、銀髮美國人月、猶太裔美國人月、美國寄養家庭月，以及亞裔和太平洋海島裔美國人月。

這一連串宣布讓川普看起來好像很忙，但是事實上川普在這百日中許多政見都以失敗告終。他企圖以簽屬總統行政命令來達成許多重要政見或法令，但多數不是被法官擋下，如暫時禁止穆斯林較國家民眾進入美國本土的命令，就是沒有實質意義，如他公布的一頁長、缺乏許多細節的稅改政策。

百日照理來說也應該是總統的蜜月期，也就是權力最高漲的時刻，但川普的支持度一直處在歷史低點、經常滑落到不到40%。《衛報》指出川普在這百日中，確實學到總統權力的極限，即便他的黨派共和黨在國會中佔多數。

儘管如此他的核心支持者仍舊對他保持信心，認為所有不利於川普的媒體報導都是假新聞，他們也開始習慣川普和俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)之間的關係，CNN/ORC民調指出，認為俄羅斯是不友善的國家的共和黨黨員從2014年的82%降到現在的41%。

(中時電子報)