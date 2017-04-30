MLB》洋基炸4轟海電金鶯 登美東龍頭

賈登納(右)雙響炮領軍，洋基4連勝登美聯東區龍頭。(美聯社)

洋基昨演出大逆轉秀勝出，氣勢如虹的他們30日再戰金鶯，打線打得金鶯灰頭土臉，賈登納(Brett Gardner)轟出雙響炮，引燃球隊火線，捕手羅麥(Austin Romine)貢獻5分打點，賈吉(Aaron Judge)更連兩天開轟，靠這4記全壘打，洋基敲10安雖只多金鶯1支，卻多得8分，終場12比4斬獲4連勝，登美聯東區龍頭。

洋基前役後來居上，靠著5發全壘打逆轉奪勝。此役情勢大翻轉，洋基前4局就棒打金鶯先發席曼奈茲(Ubaldo Jimenez)，斬獲7分，讓席曼尼茲僅撐3.1局就退場。席曼尼茲認為這場比賽的落敗，速球控球不佳是原因之一，讓他總處於球數落後，「而每當我搶回球數，就讓他們有機會造成傷害。」

洋基打擊火力大爆發，前2局演出雙響炮、貢獻4分打點的賈登納，扮演關鍵要角之一。這是他生涯第三度單場有兩發全壘打表現，同時也是繼去年7月30日後，再有全壘打演出，讓他不禁直言，「感覺像兩三年沒打過全壘打了。」

洋基打線夠力，先發皮內達(Michael Pineda)也很爭氣，投5.1局僅失2分非自責分，另有8次三振，輕鬆拿下本季第3勝。儘管9上金鶯捕手喬瑟夫(Caleb Joseph)轟2分炮，但比分差距過大，讓這發全壘打成了空響，終場洋基以8分之差勝出，正式超越金鶯，登上美東龍頭寶座。

(中時電子報)