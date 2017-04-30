立場轉彎？ 俄外長：盼與美合作解決敘利亞危機

俄外長拉夫羅夫表示，俄羅斯已準備好與美國合作處理敘利亞問題。圖為2016年3月中國外交部部長王毅（左）在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫（右）舉行會談。（圖／中新社）

一向支持敘利亞政府軍的俄羅斯，將可能與美國聯手處理敘利亞危機？據俄媒報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於昨（29）日表示，俄羅斯已準備好與美國合作，共同處理敘利亞問題。

據《大紀元》報導，拉羅拉夫與約旦外長薩法迪（Ayman Al-Safadi）會晤時表達立場，稱俄羅斯已準備好與華府合作，不僅針對敘利亞問題，甚至是更廣泛的反恐計畫。「我能向你保證，我們已經準備好了，希望華盛頓也採取相同的做法。」

外媒報導指出，俄羅斯外交部副部長巴格丹諾夫（Mikhail Bogdanov）也表示，5月3日至4日在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉辦的敘利亞和平會談，希望敘利亞反政府軍願意出席。

本月初敘利亞爆發毒氣事件，外界普遍認為是阿薩德政府下令，齊聲對此表達譴責，伊朗和俄羅斯政府雖然同樣譴責化武攻擊，但兩國認為毒氣攻擊乃恐怖分子所為而非政府軍，俄國更表示，未來將繼續支持阿薩德政府。

聯合國安理會12日曾就敘利亞化武問題進行表決，俄羅斯當時投下否決票，決議草案未能通過。如今俄羅斯立場疑似轉彎，對美國釋出善意，與聯合國的施壓或許不無關係。

美國駐聯合國大使妮基‧海利（Nikki Haley）日前曾表示，會督促安理會將目光及壓力集中於俄羅斯，盼盡快解決敘利亞危機。「如果他們（俄羅斯）想做，他們可以阻止（敘利亞衝突），我們需要對俄羅斯施壓。」至於美國會如何與俄羅斯合作，敘利亞內戰能否盡早結束，就看美方下一步將採取什麼行動。

(中時電子報)