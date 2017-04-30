MLB》萊奇、上原浩治 力壓老東家紅襪

小熊隊總裁艾普斯頓(右)與佩卓馬丁尼茲一同觀戰。(美聯社)

紅襪隊蝴蝶球投手史蒂芬萊特開季不順，在自家的芬威球場迎戰小熊隊，卻挨了雙轟，6.1局失掉5分。小熊隊萊奇面對老東家6局失4分，也挨了雙轟，但是牛棚力保不失，42歲的上原浩治中繼1局無失分，助小熊以7-4獲勝。

萊奇和上原浩治都是紅襪2013年奪冠的隊友，上原面對老東家面不改色，只用了11球，三上三下獨力投完第7局。紅襪派卓亞說：「面對老隊友可能不太好受，但是萊奇就是萊奇，他總是全力以赴幫球隊贏球。我們也看過上原很多次這樣的表現，跟他們對戰的感覺有點不一樣。」

當年帶領紅襪打破魔咒的總管，現為小熊隊總裁的艾普斯頓也來到芬威球場觀戰。紅襪隊打下4分，包括H.拉米瑞茲一記469呎的超大號全壘打，輕鬆飛越了左外野的綠色怪物。萊奇最後仍搶下勝投，上原浩治獲得中繼點。

史蒂芬萊特上季先發24場只被敲12支全壘打，是比較不容易挨轟的投手，但他本季僅5場先發就狂挨9轟。第4局對上小熊隊雷佐，讓過兩顆蝴蝶球之後，雷佐抓準第3顆時速62英里的曲球轟出陽春炮。

第7局首位打者孟泰洛更不客氣，一上來就抓住第一顆69英里的蝴蝶球，打成右外野的陽春炮。史蒂芬萊特在4比4時退場，原本無關勝敗，但是二壘上還留著一位跑者。接替的中繼投手史考特很快把二壘的跑者送回，這也算在史蒂芬萊特頭上，讓他吞下敗投(1勝3敗)。

(中時電子報)