舒淇曝素顏照 真實面貌原來長這樣

舒淇是外界公認的女神。(圖／本報系資料照)

舒淇素顏雖有雀斑和膚色較深，但依舊是美人。(圖／翻攝自舒淇微博)

性感女神舒淇私下不愛化妝，也不吝於曝光自己的素顏，近日她又曬出運動完的生活照，「沒修圖真實容貌」全都現，大方不遮掩受到好評。

舒淇29日在微博PO出努力運動照片，寫下：「努力運動才能努力吃」，只見全素顏的她完全沒俢圖，大方秀出雀斑和小麥色肌膚，絲毫不擔心真實容貌曝光，雖然化妝後能遮掉雀斑和打亮臉部顏色，但她素顏模樣依舊受到好評，網友反而更喜歡她不上妝的樣子。

而她也常飽過敏的困擾，她貼出臉上紅疹照，無奈表示：「還要我怎樣，又這樣能怎樣，咱能不能以後永遠不相見啊」，不愛化妝似乎也是為了皮膚健康著想。

(中時電子報)