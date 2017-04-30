金城桐花盃路跑 新路線跑步兼賞桐

金城桐花盃今（30）日上午6時30分於頂埔國小熱鬧起跑，新路線吸引2500多名跑者參賽。（吳堂靖攝）

具27年歷史的「金城桐花盃路跑賽」今上午6時30分於頂埔國小熱鬧開跑，首度推出新路線，途經桐花公園、慈安宮等景點，山路加上桐花美景吸引2500多名跑者挑戰，土城區公所區長楊志宏表示，公所補助土城國中小學生免費參賽，邀請民眾用雙腳認識土城。

(中時)