NBA》沮喪加憤怒 霍華不滿首輪末節遭冰
「魔獸」霍華真的不爽了！面對自己在季後賽首輪6戰當中，有2場末節完全沒打，甚至整個首輪第4節總共才打16分鐘，霍華30日徹底表達內心不滿，「我想上場打球，且發揮作用與影響力，但坐在板凳上，我什麼都做不到。」
去年夏天決定回到家鄉替老鷹效力的霍華，可能作夢也想不到自己會淪落到這種地步，他跟老鷹總教練巴登豪瑟之間溝通明顯出了問題，「這是我跟巴登豪瑟必須趕緊溝通的東西，但我現在無法給出任何答案。」
「在季後賽末節打那麼少時間，這讓我很受傷，」霍華說，「就像你們當記者的，假如寫出全世界最好的新聞，卻沒人看到，還不讓你繼續寫下去，甚至你看到別的記者寫出沒比你好的新聞，我肯定你會憤怒，在籃球場上也是同樣道理。」
霍華接著更說重話，「我當初決定來這裡打球，並不是只為可以回家，我來這裡是為了贏球！」幸好霍華的憤怒充分傳達出去了，因為巴登豪瑟打算在未來兩周內，找時間霍華一起吃飯，同時澄清兩人之間的誤會。
「我們出局並不是霍華1人的問題，我能理解他的沮喪，」巴登豪瑟表示，「但進攻是靠場上5人一起完成，霍華替我們帶來很多東西，且幫我們成為1支優秀的進攻球隊，可是我們必須一起想辦法，讓球隊進攻變更好。」
(中時電子報)
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