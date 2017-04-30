于美人日本甜曝 「最好的接吻經驗」

于美人曬影片，直呼「大半輩子最好的接吻經驗」。（圖／本報系資料照片）

名主持人于美人近日到日本東京訪友，她為自己安排品嚐當地美食同時，于美人也不忘透過臉書分享當地的所見所聞，近日她就曬出影片，驚呼是「大半輩子最好的接吻經驗」。

于美人近日曬出在東京品嚐美食影片，驚呼「大半輩子最好的接吻經驗在剛剛發生了」，貼出愛心圖案，直呼「就是他...料理的牛舌」，于美人表示，第一口吃下去時「我有一種跟牛接吻的感覺」，她更大讚「人生吃過一次這樣的牛舌，真的！」

(中時電子報)