女大生手機滑進水溝蓋 中市暖警幫找回

女大生（左）的手機掉進水溝蓋，員警出手幫忙。（盧金足翻攝）

女大生（中）感謝員警合力搬開水溝蓋，手機失而復得。（盧金足翻攝）

熱心員警跳進水溝尋找，終於找回女大生的手機。（盧金足翻攝）

台中市一名李姓女大生，下課後準備要騎車返家，沒想到放在口袋中的iPHONE 7手機不慎滑落，好巧不巧地就從水溝蓋的孔洞掉進去，本以為可輕鬆地搬開水溝蓋取出手機，但太重無法搬動，只好向警方求救，三名員警合力搬開水溝蓋，其中一名員警還熱心跳進水溝尋找，終於找回遺失的手機。

台中市警察局第六分局員警見李姓女大生頭戴安全帽，急著跑進派出所內，當時員警鄭亞恩正要下班，見女子神情有異，主動上前關心詢問。

李女向警方表示，下課後準備騎車返家，沒想到放在口袋中的手機卻掉進水溝蓋裡，本來自己想獨力搬開水溝蓋，但重量實在太重，希望員警協助。

員警鄭亞恩與女大生到現場查看，發現水溝蓋因久未開啟，邊緣生鏽增加打開的難度，幸好警員陳冠利、盧旺志得知後也主動前來幫忙，三人費盡九牛二虎之力，終於順利將水溝蓋搬開。

李女見手機失而復得，感動得向警方頻頻道謝，離去時也與員警合照，要多宣傳警察為民服務的美事。

(中時)