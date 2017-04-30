到美國迪士尼樂園 玩不一樣的東西
從美女與野獸等公主系列，到近來的冰雪奇緣與動物方程式，迪士尼動畫幾乎可說是伴隨著每一位孩子長大的良伴，跟著動畫人物一起哭、一起笑，隨著劇情進入多姿的童話世界，迪士尼帶給我們的歡樂與啟發相當多，學習若能配合興趣，絕對能事半功倍，而迪士尼Y.E.S世界青少年教育課程便是能讓孩子們在學習與遊戲中，找到最佳平衡。
看著螢幕上的角色，是否會好奇怎樣才能製做得出?親臨美國奧蘭多的迪士尼樂園就能一探究竟，在這個充滿歡笑的國度，除了享受各種豐富好玩的遊樂設施外，青少年來此地還能在迪士尼攝影棚裡探索卡通動畫的藝術性和歷史，卡通家們的創造性、激情、創新，如何為一部又一部的動畫賦予生命力，讓其成為經典之作。來到此地，親身了解動畫背後的真實面貌，透過親手嘗試「畫」，從觀賞者成為製作者，專業設計的學習計劃讓孩子發揮天馬行空的創意，開啟想像的無限潛能，學習一點也不枯燥乏味。
兩個月的暑假，透過在美的培訓營，孩子能獨立與各國朋友們互動，在歡樂的學習氣氛下，更能主動開口說英文，彼此的團隊互動能訓練領袖精神，跳脫一般書籍課本的理論，讓學習變得更豐富、更多樣化。
(中時電子報)
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