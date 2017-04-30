MLB》洋基賈吉1個月敲10轟 60轟或許不是夢

賈吉用一個月就達成10轟，有望挑戰單季60轟。(美聯社)

洋基30日火力大爆發，狂掃12分海電金鶯，斬獲4連勝，其中新生代怪力男賈吉(Aaron Judge)也延續昨役雙響炮手感，貢獻一發2分炮，如今以10轟暫居美聯全壘打王，照這樣下去，總教練吉拉迪(Joe Giradi)直言他有望挑戰單季60轟，賈吉則笑著說，「凡事都有可能，如果我們繼續贏下去，說不定真能做到！」

賈吉此役4個打席上壘率百分百，且都能回壘得分，連同7下從金鶯中繼左投阿奇諾(Jayson Aquino)手中轟出的2分炮，他貢獻2支安打、2分打點，另有2次保送。開季至今出賽21場，繳出打擊率3成01、10轟、20分打點的亮眼成績，整體攻擊指數(OPS)高達1.160，儼然是全聯盟最恐怖的打者之一。

賈吉敲出第10轟，成為洋基隊史第六位前22場比賽達成10轟的球員。前幾個達成此成就的球員，包括米奇曼托(Mickey Mantle)、貝拉(Yogi Berra)、貝比魯斯(Babe Ruth)、A-Rod羅瑞格茲(Alex Rodriguez)、以及內托斯(Graig Nettles)，個個是大有來頭的名將。

吉總直言，或許沒人會想到賈吉能在一個月內敲10轟，如今他展現極佳天賦，60轟也非不可能，「當他擊中球，就能期待有好事發生，這是他能做到的事。10發全壘打，我不認為有人預期到這個結果。」洋基過去達成單季60轟的打者，分別是1927年的貝比魯斯敲60轟，及1961年馬里斯(Roger Maris)敲61轟。

賈吉連兩天給金鶯造成重傷害，連金鶯總教練修瓦特(Buck Showwalter)也不禁說，「他不只帶給我們麻煩，更是其他球隊的困擾！」而如今賈吉不僅暫居美聯全壘打王，同時也是繼國民齊默曼(Ryan Zimmerman)及釀酒人譚姆斯(Eric Thames)後，聯盟第三名轟出雙位數全壘打的球員。

(中時電子報)