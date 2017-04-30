台灣東南部海域地震規模6

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中央氣象局在30日早發布地震報告。(圖/氣象局官網)

台灣東南部海域今早9:57發生芮氏規模6地震，以台東縣蘭嶼感受最為明顯。

據中央氣象局訊息，地震位置在台東縣南偏東方163.7公里處，即台灣東南部海域，地震深度96公里，芮氏規模6。其中，蘭嶼的震度達4級，屏東、台南、嘉義多處達震度3級。

屏東縣政府消防局指揮科表示，恆春半島的牡丹水庫、海生館、核三廠均未受影響，全縣無災情傳出。

(中時電子報)