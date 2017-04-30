開車轉彎竟噴小孩 路人衝來救援

小朋友從車上掉落，路人趕緊從四面八方衝來救援。（徐養齡翻攝）

車輛經過轉彎處時，車門突然開啟，小朋友掉到馬路上。（徐養齡翻攝）

車輛經過轉彎處時，車門突然開啟，小朋友掉到馬路上。（徐養齡翻攝）

車水馬龍的新竹市東門圓環，29日竟發生小孩從車上掉出來的離譜事件！1名網友昨（29）日開車行經東門圓環與中正路交叉處時，突然撞見1台轉彎進圓環的轎車，左側後車門突然被開啟，隨即1名約1、2歲左右的小朋友從車內掉出來，嚇得駕駛叫出來。

由於小朋友掉到馬路上後也明顯受驚，駕駛趕緊開到小朋友前面幫忙擋車，路人也趕緊從四面八方衝來，將小朋友抱起，粗心的家長也發現孩子掉落，馬上衝回現場找孩子，總算結束一場虛驚。

該名駕駛事後將影片PO上《爆料公社》，引起網友熱烈討論，有網友直呼「太誇張」、「家長太大意了」、「可能是小孩誤開車門」，並提醒開車載這麼小的孩子，一定要裝兒童安全座椅，車門也應該開啟安全開關，避免孩子誤開車門。

(中時)